Професионалната гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ в Смолян има нов автосимулатор. Виртуалният автомобил е снабден с три монитора, педали, колан, ръчна спирачка и с него се пресъздава реално шофиране в различни ситуации.

Според дванайсетокласника Драгомир Узунов с помощта на виртуалния автомобил учениците ще могат да шофират както трябва. Осмокласникът Денис Коджов каза за БТА, че много му харесва виртуалният автомобил и е убеден, че на него ще може да се научи на всичко, което предстои, когато започне шофьорските курсове.

„Хубаво е, че този симулатор ще даде възможност на децата да се подготвят за реалното шофиране, ще видят как е при снежни условия, когато вали много дъжд, когато карат с много висока скорост и се получава аквапланинг, защото в реална среда няма как да го видят. С този симулатор се опитваме по един или друг начин да ги подготвим за всяка една ситуация, за да се избегнат евентуални бъдещи инциденти. Да ги научим да шофират разумно“, каза за БТА директорът на гимназията Радослав Аговски.

Днес е първият ден, в който учениците имаха възможност да използват симулатора. Гимназията предлага безплатни шофьорски курсове категория В, а с новата придобивка се цели популяризиране на обучението в училището и привличане на повече ученици.

Симулаторът е част от проекта "Изграждане на център за високи постижения". Финансирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост, а стойността е на стойност 3 439 962,60 лева. Предстои да бъдат оборудване на залите и откриване на три СТЕМ кабинета.