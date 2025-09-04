Средният лихвен процент по 30-годишните ипотечни кредити в САЩ се понижи до 6,5 процента – най-ниското ниво от октомври

Средният лихвен процент по 30-годишен ипотечен кредит в Съединените щати спадна тази седмица до 6,5 на сто, след като предходната седмица беше 6,56 на сто, съобщи Федералната ипотечна корпорация за жилищни кредити "Фреди Мак" (Federal Home Loan Mortgage Corporation – Freddie Mac), цитирана от Асошиейтед прес. Преди година този показател беше 6,35 на сто.

Разходите по 15-годишните ипотечни кредити с фиксирана лихва, предпочитани при рефинансиране на жилищни заеми, също са намалели. Средният лихвен процент е спаднал до 5,6 на сто от 5,69 на сто седмица по-рано. През същия период на миналата година той възлизаше на 5,47 на сто.

Лихвите по ипотечните кредити се влияят както от решенията на Управлението за федералния резерв (УФР) за основните лихвени проценти, така и от очакванията на инвеститорите на пазара на облигации относно икономическото развитие и инфлацията.

От края на юли насам ипотечните лихви се понижават на фона на нарастващите очаквания, че УФР ще намали краткосрочния си лихвен процент на заседанието си по-късно този месец. Подобна тенденция бе наблюдавана и миналата година, когато централната банка понижи лихвата си за първи път от повече от четири години, а средният лихвен процент по 30-годишните ипотечни кредити тогава достигна 6,08 на сто.

Макар че УФР не определя директно лихвените проценти по ипотечните кредити, решенията му влияят върху интереса на инвеститорите към дългосрочните държавни ценни книжа, особено 10-годишните съкровищни облигации, които се използват като ориентир при формирането на лихвите по жилищни заеми.

Жилищният пазар в Съединените щати е в застой от 2022 г., когато ипотечните лихви започнаха да се повишават от исторически ниските си равнища, съобщават американски медии. Продажбите остават слаби и през тази година, тъй като средният лихвен процент по 30-годишен ипотечен кредит се задържа основно над 6,5 на сто.

В момента средното равнище на лихвите по ипотеките е най-ниското от 17 октомври 2024 г., когато беше 6,44 на сто. Ако тенденцията на понижение продължи, купувачите на жилища ще имат достъп до по-достъпно финансиране. По-ниските лихви обаче могат да привлекат и повече купувачи, което би засилило конкуренцията на пазара.

Икономистите очакват средната лихва по 30-годишните ипотечни кредити да остане около средата на диапазона от шестте процента през цялата година.

