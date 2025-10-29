Въпроси за зъболекарските услуги, помощните средства и достъпа до специализирана лекарска помощ зададоха жители на селата Ружинци и Дреновец по време на информационни срещи, организирани от Видинската Районна здравноосигурителна каса. Хората получиха съдействие за активиране на приложението за достъп до електронното здравно досие „Е-здраве“. Директорът на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) във Видин д-р Владимир Вълчев обърна внимание върху достъпа до медицински и дентални дейности, лабораторни и високоспециализирани изследвания, лекарствена терапия за домашно лечение и помощни средства, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Д-р Вълчев подчерта и значението на профилактичните прегледи при личен лекар.

Началникът на отдел в РЗОК-Видин Галина Велкова отговори на въпроси, свързани с отпускането на скъпоструваща терапия за домашно лечение при сериозни социално-значими хронични заболявания. Всяко насочване за консултация и изписването на лекарства по здравната каса е свързано с посещение в кабинета на личния лекар, независимо, че направленията и рецептите вече са електронни, подчерта тя. Велкова съобщи, че Националната здравноосигурителна каса заплаща общо три зъболекарски дейности през годината, като уточни за какво доплаща пациентът.

Мадлена Великова, началник на отдел, разговаря с жители на двете села за реда за отпускане на помощни средства и активира приложението „Е-здраве“ на мобилните телефони на желаещите.

Информационните срещи, при които директорът и експерти от РЗОК-Видин посещават населени места, за да отговорят на въпросите на хората, свързани със здравноосигурителните им права, са част от кампанията на Националната здравноосигурителна каса „НЗОК за теб“. Срещите целят хората да са по-добре информирани и защитени, подчерта директорът на Видинската здравна каса д-р Владимир Вълчев.