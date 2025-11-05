На официална премиера бе представена книга с разкази и документи за спасяването на медиците ни в Либия

На официална премиера в литературен клуб „Перото“ в София бе представена книгата „Либийският случай: всички дипломатически средства. Свидетелства и документи за тайните и явните усилия на българската дипломация за спасяването на медиците в Либия (1999–2007 г.)“.

Книгата проследява пътя на международните преговори. Чрез разкази от първо лице и непубликувани до този момент архивни документи и снимки изданието възстановява хронологията на ключовите събития, довели до освобождаването на медицинските ни сестри - Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка и Снежана Димитрова.

„Тази вечер ни събира история за паметта – за либийския случай“, с тези думи журналистът Бойко Василев откри събитието.

По време на представянето на книгата се включиха съставителите на изданието Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи (МВнР), и журналистът Георги Милков.

„Чрез разказите и архивите, които за първи път виждат бял свят в тази книга, аз и Георги Милков искаме да запазим паметта за онези тежки осем години“, каза Михайлова. Тя отбеляза, че в книгата са избрали да обърнат внимание само на дипломатическите аспекти за случая. „Има разкази на дипломати и директори на дирекции от Близък Изток и Африка“, допълни тя.

„Преди повече от 20 години журналисти и дипломати работихме по този казус. Бих го нарекъл изследователско приключение“, каза журналистът Георги Милков. Той отбеляза, че е проследил случая „на терен“ в Либия. "В книгата има интервюта с Романо Проди, който беше министър-председател на Италия и шеф на Европейската комисия, Марк Пиерини, който беше човекът на Европейския съюз на терен, който водеше преговорите, а също и група чуждестранни представители, които се занимаваха с нашия случай в Либия", допълни той.

Издателят на книгата Илиян Андонов каза, че целта за създаване на книгата е да представи всички важни документи и гледните точки. „Като издатели се водихме от римската сентенция, че думите отлитат, а написаното остава“, каза той, като отбеляза, че работа по книгата е започнала преди повече от две години.

„Книгата включва 200 документа и снимки по този случай, като 48 от тези документи излизат за първи път сега“, заяви Андонов.

Чрез онлайн връзка се включи и бившата съпруга на френския президент Никола Саркози - Сесилия Атиас. „Много съм горда, че помогнах и ще го помня завинаги. Това ще остане за мен национален спомен“, сподели тя. По думите й, когато говорила с либийския политик Муамар Кадафи не изпитвала страх. „Имах воля и сила да помогна за освобождаването на българските сестри и палестинския лекар.

Бившият британски посланик в Либия Антъни Лейдън също уважи премиерата на книгата. „Пожелавам на всички едно - надежда“, каза той.

На премиерата беше и една от освободените сестри – Кристияна Вълчева, както и президентът на България Георги Първанов (2002-2012), бившите министри на външните работи Соломон Паси и Надежда Нейнски, както и Антон Станков, министър на правосъдието (2001 г. - 2005 г.).