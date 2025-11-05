Подробно търсене

София Господинова
Снимка: Владимир Шоков /БТА, архив
София,  
05.11.2025 19:56
 (БТА)

Нямам намерение да подам оставка, заяви главният архитект на София Богдана Панайотова в публикация във Фейсбук.

Днес Васил Терзиев публикува информация, че ми е поискал оставката като главен архитект. Нямам намерение да подам оставка. И съм готова да дебатирам всяко мое решение с всеки, който е готов да го направи лице в лице с мен, заявява Панайотова. Тя посочва, че пише в качеството си на главен архитект на Столична община от болничното легло, където е на системи от миналата седмица. 

Пиша от личния си профил, защото нямам достъп до страницата ми като публична фигура във Фейсбук, нямам достъп и до страницата на Направление "Архитектура и градоустройство", чийто ръководител съм все още, посочва Панайотова.

Тя отбелязва, че кметът на столицата не е разговарял с нея лице в лице от 24 октомври. "Вчера, след като беше уведомен, че съм в болница, ми изпрати SMS от Бразилия, където се намира в момента, с който ми казва "доста мислих и стигнах до решение, че искам да преустановим съвместната ни работа.", посочва Панайотова.

Проблемът, според поста му във Фейсбук, е в градоустройството, но той има всички правомощия и отговорност да направи всичко, което смята за необходимо в тази сфера, защото с встъпването ми в длъжност, прибра всичките си права по Закона за устройство на територията (ЗУТ) при него, за което го подкрепях и съдействах, пише Панайотова.

Тя посочва, че днес не е могла да публикува друга важна новина за софиянци и за хората, които от години се борят срещу застрояването на Боянското блато. На 03 ноември 2025 г. колегите от НАГ заедно с район „Витоша“ направиха съвместна проверка. Съставен е констативен акт на основание чл. 224 от ЗУТ за спиране на строителството. В Боянското блато не трябва да се строи. Издаденият акт е в етап на връчване на заинтересованите страни, информира главният архитект.

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на София Богдана Панайотова с публикация във Фейсбук. Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати, отбеляза Терзиев. Той допълни, че в хода на работата им е станало ясно, че с арх. Панайотова имат различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея.

 

/ТНП/

