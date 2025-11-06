Подробно търсене

НАН: Нигерия е ангажирана с прилагането на широкообхватни реформи на фона на икономическите предизвикателства, каза министърът на външните работи

Виктор Турмаков
Министърът на външните работи на Нигерия Юсуф Тугар. Снимка: Kay Nietfeld/dpa via AP
Абуджа,  
06.11.2025 23:47
 (БТА)

Министърът на външните работи на Нигерия Юсуф Тугар потвърди ангажимента на страната си към прилагането на широкообхватните реформи въпреки икономическите предизвикателства, съобщи нигерийската национална новинарска агенция НАН.

Тугар каза това по време на среща с представители на дипломатическия корпус в Абуджа. Той допълни, че целта на срещата е била дипломатите да бъдат уведомени за траекторията на реформите, предприети от администрацията на президента Бола Тинубу.

"Докато Нигерия продължава да се справя с многолики предизвикателства пред сигурността, устойчивостта на демокрацията ѝ, междурелигиозната хармония и социалното и икономическо възстановяване остават очевидни", заяви той.

"Правителството предприема решителни мерки, за да стабилизира макроикономическата среда, да разшири социалните инвестиции и да подобри националната сигурност. Правителството остава съсредоточено върху националния просперитет и икономическата устойчивост, продължавайки да прилага широкообхватни и ползотворни реформи, които започват да дават желаните резултати", допълни министърът.

Той посочи националната сигурност като един от водещите приоритети за администрацията на Тинубу, като допълни, че тя действа всестранно, комбинирайки военна сила, разузнаване, дипломация и ангажиране с общностите за справяне с някои от въпросите пред сигурността в страната. Според него Нигерия остава глобален пример за държава с религиозно многообразие и устойчива демокрация, посочвайки, че конституцията от 1999 г. гарантира пълна свобода на мисълта, съвестта и вярата, като забранява приемането на каквато и да е подкрепяна от държавата религия.

Министърът описа Нигерия като отделяща религията от държавата по структура, функция и политика и като страна с институции, които нямат религиозни предразсъдъци, осигуряваща и на християни, и на мюсюлмани ръководни позиции на всички равнища.

"Скорошните твърдения отвън, че има системни религиозни преследвания в Нигерия, са неоснователни. Неотдавнашното определяне на Нигерия като страна, представляваща особена загриженост, въз основа на спекулации за религиозни преследвания, е основано на неинформираност. То тълкува по погрешен начин секуларния конституционен ред в Нигерия и защитата на религиозните свободи в нея. Демографският баланс на Нигерия, приблизително равното по численост християнско и мюсюлманско население, преплетените общности и функциониращата многорелигиозна демокрация са ясно доказателство за съвместното ни съществуване", заяви външният министър Тугар.

Той посъветва международната общност да продължи по пътя на взаимното уважение и сътрудничество за изграждане на мир, просперитет и хармония.

"Нигерия е устойчива и процъфтяваща демокрация, която се сблъсква със сложни предизвикателства за сигурността, а не с държавно преследване на верска основа. Чрез конституцията, съдилищата и силите за сигурност Нигерия остава като основна преграда срещу верското насилие и нетолерантност", каза министърът.

"Преценка, основана на точни факти и разбиране на уникалния нигерийски модел за религиозно многообразие в рамките на конституционната демокрация, е желана и необходима за продуктивно международно сътрудничество. Нигерия застава като маяк на мира, стабилността и прогреса в Африка, ангажирана да защитава гражданите си, да осигурява мирно съвместно съществуване и да засилва глобалните партньорства, основани на искреност и взаимно уважение", допълни той.

Външният министър увери дипломатите, че Нигерия ще продължи да цени съществуващите сърдечни отношения със съответните държави и организации.

Тугар също така поиска разбиране, подкрепа и сътрудничество от добронамерените партньори в продължаващите усилия на администрацията за подобряване на икономическия растеж и осигуряване на мир и сигурност в Нигерия.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)

/СХТ/

