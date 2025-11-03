Подробно търсене

Нигерия заяви, че ще приветства американската помощ за борба с ислямистките бунтовници, ако това не накърнява суверенитета ѝ

Алексей Маргоевски
Нигерийският президент Бола Тинубу. Снимка: AP/Lewis Joly
Абуджа,  
03.11.2025 03:12
 (БТА)

Нигерия заяви днес, че ще приветства американската помощ за борба с ислямистките бунтовници, ако това не накърнява суверенитета ѝ, предаде Ройтерс.

Този коментар дойде в отговор на заплахите на американския президент Доналд Тръмп за военна намеса заради, по думите му, насилието срещу християните в западноафриканската държава.

"Приветстваме помощта на САЩ, при условие, че те зачитат териториалната ни цялост", каза пред Ройтерс съветникът на нигерийския президент Бола Тинубу - Даниел Бвала.

Съветникът омаловажи напрежението между двете държави, въпреки че Тръмп нарече Нигерия "опозорена страна".

"Не приемаме това буквално, защото знаем, че Доналд Тръмп има добро мнение за Нигерия", каза Бвала.

"Сигурен съм, че когато двамата лидери се срещнат ще постигнем по-добри резултати в общата ни решимост за борба с тероризма", добави съветникът.

Експерти смятат, че едни евентуални американски въздушни удари най-вероятно ще бъдат насочени срещу малки групи джихадисти, разпръснати на голяма територия - задача, която ще бъде още по-трудна, предвид това, че миналата година САЩ изтеглиха военния си контингент от Нигер, който граничи с Нигерия.

Ислямистите бунтовници пресичат границите със съседните държави - Камерун, Чад и Нигер, което според експерти ще изисква САЩ да потърсят съдействие от нигерийската армия и правителство, помощта за които Тръмп се закани да спре, посочва Ройтерс.

