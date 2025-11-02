Подробно търсене

Президентът на Нигерия е готов да се срещне с Тръмп, за да обсъдят „убийствата на християни“

Владимир Арангелов
Президентът на Нигерия Бола Тинубу. Снимка: AP/Eraldo Peres
Абуджа,  
02.11.2025 17:18
 (БТА)

Президентът на Нигерия Бола Тинубу е готов да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп през идните дни, заяви говорител на нигерийския президент, след като американският президент заплаши, че е възможно САЩ да предприемат военни действия в Нигерия, предаде Франс Прес.

Тръмп вчера заплаши Нигерия с военна интервенция, тъй като според него африканската страна трябва да спре „убийствата на християни“ от страна на „ислямистки терористи“.

„Президентът Тръмп много е помагал на Нигерия, като е разрешавал продажбата на оръжия за страната и президентът Тинубу се е възползвал от тези възможности в борбата срещу тероризма, което ни позволи да постигнем значителни резултати“, заяви днес съветникът по комуникациите на нигерийския президент Даниел Бвала.

„Що се отнася до това дали терористите в Нигерия вземат на прицел само християни или всъщност всички вероизповедания, както и невярващите, това ще бъде обсъдено и решено от двамата лидери, когато те се срещнат през идните дни или в президентския дворец, или в Белия дом“, добави той.

Бвала обаче по-късно потвърди, че към момента няма насрочена среща между двамата лидери.

Заплахите на Тръмп идват след продължила месеци лобистка кампания на консервативни американски политици, които смятат, че християните в Нигерия са заплашени „от геноцид“, посочва АФП. Обвиненията бяха подети и от християнски и евангелски асоциации и получиха отзвук и сред крайнодесни европейски политици, въпреки че експертите изразяват съмнения в достоверността им.

Нигерия изпитва проблеми в сферата на сигурността. Североизточната част на страната е поле на действие на джихадистките бунтовници от групировката „Боко Харам“, които по оценки на ООН са убили повече от 40 000 души и са принудили повече от два милиона да напуснат домовете си от 2009 г. досега.

/ЛМ/

