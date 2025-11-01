Подробно търсене

Тръмп заплаши Нигерия с американска военна намеса, ако "продължи да допуска убийства на християни"
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: АП/Luis M. Alvarez
Вашингтон,  
01.11.2025 23:16
Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че е разпоредил Министерството на отбраната на САЩ да се подготви за евентуална военна намеса в Нигерия, ако нигерийското правителство "продължи да допуска убийства на християни", предаде Ройтерс.

Освен това правителството на САЩ ще спре всички помощи и всякакъв вид подкрепа за африканската страна, обяви държавният глава в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл".

Тръмп написа, че САЩ могат "спокойно да влязат в тази опозорена сега страна, "с гърмящи дула", за да изметат напълно ислямистките терористи, които извършват тези ужасни зверства".

Нигерийското правителство каза по-рано днес, че ще продължи да се бори срещу екстремизма, и посочи, че се надява Вашингтон да остане близък съюзник.

Това стана, след като Тръмп добави западноафриканската държава в списък със страни, които според него са заплаха за християнството.

 

29.10.2025 20:19

Главнокомандващият военните сили на Нигерия осъди липсата на средства за борба срещу джихадистките групировки

Главнокомандващият военните сили на Нигерия генерал Олуфеми Олуйеде каза днес, че армията не разполага с достатъчно средства, за да спечели войната срещу джихадистките групировки и призова страната да укрепи полицейските си сили, предаде Франс прес.
24.10.2025 20:45

Нигерийският президент уволни висши военни, след като властите отрекоха информациите за осуетен преврат

Нигерийското правителство обяви значителни промени във висшето военно командване, като смени началника на генералния щаб, както и командващите сухопътните, военноморските и военновъздушните сили, предаде Франс прес.
03.10.2025 16:39

Хиляди търсят убежище в Камерун, след като „Боко Харам“ превзе граничен град в Нигерия

Повече от 5000 души избягаха от Североизточна Нигерия в съседен Камерун, след като бойци на терористичната организация „Боко Харам“ превзеха граничния град Кирава в щата Борно, предаде Ройтерс, като се позова на местни жители.По време на вчерашното нападение бойци на "Боко Харам" запалиха резиденцията на ръководител на местните власти, казарми и десетки домове.

