Главнокомандващият военните сили на Нигерия осъди липсата на средства за борба срещу джихадистките групировки

Главнокомандващият военните сили на Нигерия генерал Олуфеми Олуйеде каза днес, че армията не разполага с достатъчно средства, за да спечели войната срещу джихадистките групировки и призова страната да укрепи полицейските си сили, предаде Франс прес.

"Всички знаем, че средствата са недостатъчни. Това затруднява продължаването на войната срещу терористите и бандитите", допълни Олуйеде.

Нигерия се бори с джихадистки групировки в североизточната част на страната още от въстанието на "Боко Харам" през 2009 г. като част от по-голям конфликт, който се разпространи отвъд границите ѝ, довел до създаването и на други ислямистки фракции, например Провинция Ислямска държава в Западна Африка, съперник на "Боко Харам".

Въпреки че сблъсъците намаляха след връхната им точка преди десет години, атаките продължават най-вече в провинциалните райони, където армията не може да се справи с всички заплахи и където държавните институции отдавна са отслабени или изобщо отсъстват, отбелязва АФП.

Полицията се бори и срещу "бандити", въоръжени групировки, наброяващи стотици въоръжени лица, които крадат добитък и отвличат хора в провинциалните райони на Северозападна и Централна Нигерия.

"Голяма част от задачите, които понастоящем се изпълняват от армията всъщност влизат в компетенциите на полицията", заяви Олуйеде, като призова за преструктуриране на силите на полицията. "Важно е страната да даде повече власт на полицията, за да може тя да си върши работата, докато ние се съсредоточим върху защитата на Нигерия от външни заплахи", добави той.