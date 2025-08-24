Подробно търсене

Нигерийските военновъздушни сили са убили най-малко 35 джихадисти до границата с Камерун

Илиян Цвейн
Нигерийски военни патрулират в щата Кадуна, 8 март 2024 г. Снимка: AP/Sunday Alamba, архив
Лагос,  
24.08.2025 04:06
 (БТА)

Военновъздушните сили на Нигерия съобщиха, че са ликвидирали повече от 35 джихадисти при атаки в събота срещу ислямистки бойци близо до границата с Камерун, предаде Франс прес.

Въз основа на множество разузнавателни данни от различни източници, са извършени прецизни удари, като са неутрализирани повече от 35 бойци в четири идентифицирани точки.

Операцията е демонстрирала ангажимента за предоставяне на въздушна подкрепа на сухопътните сили, "като същевременно се прекъсва логистиката и коридорите за придвижване на терористите по североизточните гранични райони", се посочва в изявление на военновъздушните сили.

Нигерия се бори с дългогодишни бунтове в североизточната част на страната, водени предимно от ислямистката въоръжена групировка "Боко Харам" и нейното подразделение "Ислямска държава – Западноафриканска провинция" (ИСДАП).

Вълна от атаки в Североизточна Нигерия в последно време подчертава завръщането на джихадистките групировки в тази част на страната.

/ИЦ/

Свързани новини

21.06.2025 16:55

Атентатор самоубиец отне живота на най-малко 10 души в ресторант в Североизточна Нигерия

Атентатор самоубиец в североизточния нигерийски щат Борно отне живота на най-малко 10 души и рани няколко други, като се взриви в ресторант, съобщи днес местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес. Атентатът е извършен в района на Кондуга снощи,
24.05.2025 07:20

Най-малко 9 убити при джихадистка атака в Североизточна Нигерия

Най-малко девет души бяха убити при джихадистка атака в Североизточна Нигерия - регион, където са активни групировките "Боко Харам" и "Ислямска държава", предаде Франс прес, като се позова на представител на властите.
05.05.2025 17:12

Джихадистите се завръщат в Североизточна Нигерия и настъпват и в други региони в страната

Вълна от атаки в Североизточна Нигерия в последно време подчертава завръщането на джихадистките групировки в тази част на страната. Нещо повече, има тревожни признаци, че свързаното с ислямистите насилие се разпространява и в други нигерийски региони - в северната централна част и на запад, в района на границата с Бенин.
07.04.2025 10:08

Употребата на дронове от групировки засилва джихадистката заплаха в Сахел

През последните години дроновете се превърнаха в истински кошмар не само за военните, но и за цивилните, при конфликти. Важното значение на безпилотните летателни апарати бе загатнато още от победата на Азербайджан над Армения във войната през 2020 г., за която те, според мнозина експерти, изиграха решаваща роля. То бе потвърдено от войната в Украйна, която избухна след руската пълномащабна инвазия в съседната държава две години по-късно. Неслучайно и двете страни в конфликта полагат всички усилия да се сдобиват с дронове и да развиват тези технологии.
08.02.2025 13:52

Липсата на сътрудничество между държавите с излаз на езерото Чад възпрепятства борбата срещу джихадистите

Северна Африка и по-конкретно регионът Сахел южно от пустинята Сахара са обхванати от нестабилност заради присъствието на джихадистки групировки, свързани с "Ал Каида" и "Ислямска държава". Борбата срещу тях е затруднявана от нестабилната обстановка

Към 04:26 на 24.08.2025 Новините от днес

