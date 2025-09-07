Подробно търсене

Най-малко 60 души бяха убити от бойци на "Боко Харам" в Североизточна Нигерия

Иво Тасев
Изображение: БТА
Лагос,  
07.09.2025 00:24
 (БТА)

Бойци на нигерийската джихадитска групировка "Боко Харам" са убили десетки хора при среднощно нападение срещу село в Североизточна Нигерия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на информация на местните власти. В Дарул Джамал, в административната териториална единица Бама, са живели хора, които наскоро са се върнали от затворен лагер за вътрешно разселени нигерийци, уточнява агенцията.

Нападението е било извършено в нощта на петък срещу събота, съобщи за АП жителят на селото Мохамед Бабагана. Губернаторът на щата Борно - Бабагана Зулум, който посети селото снощи, обяви пред представители на медиите, че убитите може и да са над 60 души.

"Съпричастни сме с трагедията на местните жители, които призовахме да не напускат домовете си, като създаваме организация за повишаване на сигурността и за осигуряване на храна и други продукти от първа необходимост, от които те са били лишени", посочи Зулум.

Началникът на местното управление на Бама - Моду Гуджа, на свой ред заяви, че десетки къщи са опожарени и над 100 души са били принудени да напуснат домовете си.

Тайво Адебайо - експерт по "Боко Харам" в Института за изследване на сигурността, разговаря на място с жители на Дарул Джамал. Той каза, че убийствата са извършени от фракция на "Боко Харам", известна като "Джамаату Алис Суна Лидаауати уал-Джихад".

/ИТ/

