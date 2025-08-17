Нигерийските власти задържаха двама водачи на джихадистка групировка

Нигерийските власти съобщиха, че са арестували двама водачи на джихадистката групировка "Ансару", отговорна за нападение през 2022 г. срещу затвор близо до столицата Абуджа, направило възможно временното бягство на стотици затворници, предаде Франс прес.

Махмуд Мухамад Усман и Махмуд ал Нигери, които ръководят джихадистката групировка", бяха заловени при специална операция, осъществена между май и юли, каза пред репортери съветникът по националната сигурност на Нигерия Нуху Рибаду.

Групировката "Ансару" се появява след разцепването на друга джихадистка организация - "Боко Харам". Създадена през 2012 г., тя обединява сили с групировката "Ал Каида в ислямския Магреб". През 2013 г. САЩ обявиха "Ансару" и "Боко Харам" за чуждестранни терористични организации.

Двамата задържани бяха в списъка на най-издирваните хора в Нигерия от години. Заедно те са извършили множество нападения срещу цивилни, срещу силите за сигурност и срещу критична инфраструктура", каза Рибаду. Усман е замесен и в няколко отвличания.

Двамата са в списъка за международно издирване, отбеляза той и допълни: "Залавянето им бележи един от най-значителните успехи досега в продължаващите ни усилия да освободим Нигерия от терористичната заплаха.

Нигерия се бори с джихадистите в североизточната част на страната от близо 20 години. Напоследък тя се опитва да се справи и с престъпни банди, които все по-често извършват отвличания за откуп, посочва АФП.