Нигерийският президент уволни висши военни, след като властите отрекоха информациите за осуетен преврат

Пламен Йотински
Полицията използва сълзотворен газ в нигерийската столица Абуджа срещу протестиращи, които искат освобождаването на сепаратистки водач. Снимка: АП/Gbemiga Olamikan
Абуджа,  
24.10.2025 20:45
 (БТА)

Нигерийското правителство обяви значителни промени във висшето военно командване, като смени началника на генералния щаб, както и командващите сухопътните, военноморските и военновъздушните сили, предаде Франс прес.

Мярката идва по-малко от седмица, след като нигерийските медии съобщиха за осуетен заговор за преврат, въпреки че правителството и военните отрекоха тези информации.

"Одобрих промени в йерархията на въоръжените ни сили, за да укрепя още повече архитектурата на националната сигурност на Нигерия“, заяви президентът Бола Тинубу в кратко изявление.

Генерал Кристофър Муса, който беше назначен за началник на Генералния щаб през 2023 г., е председателствал редица срещи на върха в столицата Абуджа, на които са се събирали военни представители от Западна Африка и целия континент.

Въпреки това дългогодишната борба на страната срещу джихадистите от "Боко Харам" и "Ислямска държава в Западна Африка" все още продължава в североизточната част на Нигерия.

Макар насилието да е отслабнало от пика си преди десетилетие, конфликтът продължава да се разраства в селските североизточни райони на страната, а изследователи предупреждават за увеличение на джихадистките атаки през тази година.

Военните сили са разпръснати по няколко фронта, като се борят с известните като "бандити" формирования  в северозападната част, както и със сепаратисти в югоизточната част.

Генерал Олуфеми Олуеде, назначен за началник на генералния щаб на отбраната на мястото на Муса, е родом от родния регион на Тинубу, югозападната част на Нигерия.

Началникът на разузнаването не беше заменен.

През уикенда нигерийските медии "Сахара рипортърс" и "Примиъм Таймс" съобщиха, че най-малко 16 офицери са планирали да свалят Тинубу.

Военните обявиха по-рано този месец, че 16 офицери са били задържани, защото проявили "недисциплинираност".

Позовавайки се на източници от отбраната, вестници съобщиха, че арестите всъщност са свързани със заговор за преврат.

И военните, и правителството заявиха, че информацията е невярна.

/НС/

01.06.2025 06:33

На средата на мандата си, президентът на Нигерия изтъкна икономически успехи, но проблемите с инфлацията и несигурността остават

Президентът на Нигерия Бола Тинубу отбеляза в петък две години от началото на своето управление. Точно в средата на мандата си, 73-годишният Тинубу изтъкна своите икономически успехи. Проблемите с високата инфлация, която е сериозен проблем, особено за десетките милиони хора под прага на бедността, както и с повсеместната несигурност в една страна, където хиляди хора биват убити всяка години при атаки, обаче остават.
05.05.2025 17:12

Джихадистите се завръщат в Североизточна Нигерия и настъпват и в други региони в страната

Вълна от атаки в Североизточна Нигерия в последно време подчертава завръщането на джихадистките групировки в тази част на страната. Нещо повече, има тревожни признаци, че свързаното с ислямистите насилие се разпространява и в други нигерийски региони - в северната централна част и на запад, в района на границата с Бенин.

