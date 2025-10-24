Нигерийският президент уволни висши военни, след като властите отрекоха информациите за осуетен преврат

Нигерийското правителство обяви значителни промени във висшето военно командване, като смени началника на генералния щаб, както и командващите сухопътните, военноморските и военновъздушните сили, предаде Франс прес.

Мярката идва по-малко от седмица, след като нигерийските медии съобщиха за осуетен заговор за преврат, въпреки че правителството и военните отрекоха тези информации.

"Одобрих промени в йерархията на въоръжените ни сили, за да укрепя още повече архитектурата на националната сигурност на Нигерия“, заяви президентът Бола Тинубу в кратко изявление.

Генерал Кристофър Муса, който беше назначен за началник на Генералния щаб през 2023 г., е председателствал редица срещи на върха в столицата Абуджа, на които са се събирали военни представители от Западна Африка и целия континент.

Въпреки това дългогодишната борба на страната срещу джихадистите от "Боко Харам" и "Ислямска държава в Западна Африка" все още продължава в североизточната част на Нигерия.

Макар насилието да е отслабнало от пика си преди десетилетие, конфликтът продължава да се разраства в селските североизточни райони на страната, а изследователи предупреждават за увеличение на джихадистките атаки през тази година.

Военните сили са разпръснати по няколко фронта, като се борят с известните като "бандити" формирования в северозападната част, както и със сепаратисти в югоизточната част.

Генерал Олуфеми Олуеде, назначен за началник на генералния щаб на отбраната на мястото на Муса, е родом от родния регион на Тинубу, югозападната част на Нигерия.

Началникът на разузнаването не беше заменен.

През уикенда нигерийските медии "Сахара рипортърс" и "Примиъм Таймс" съобщиха, че най-малко 16 офицери са планирали да свалят Тинубу.

Военните обявиха по-рано този месец, че 16 офицери са били задържани, защото проявили "недисциплинираност".

Позовавайки се на източници от отбраната, вестници съобщиха, че арестите всъщност са свързани със заговор за преврат.

И военните, и правителството заявиха, че информацията е невярна.