НАН: Традиционният управник на Лагос осъди твърденията на американския президент Тръмп за Нигерия

Традиционният управник (оба - "крал" на езика йоруба - бел. ред.) на Лагос Рилван Акиолу разкритикува категорично американския президент Доналд Тръмп заради твърденията му за избивани християни в Нигерия, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Оба Акиолу определи коментарите на Тръмп като некоректни и пораждащи ненужно напрежение, като заяви, че те могат да представят погрешно реалностите в Нигерия и да обрисуват страната по неправилен начин.

Говорейки в двореца си по случай своя 82-ри рожден ден, традиционният управник заяви, че нигерийците от различни вероизповедания вече десетилетия наред водят мирно съвместно съществуване.

Той отбеляза, че християни и мюсюлмани споделят празници и предизвикателства, което засилва единството помежду им въпреки проблемите със сигурността.

Според него престъпната дейност и тероризмът в някои части на страната не са насочени срещу определена религия, а са действия на заблудени лица и групи.

Той призова лидерите по света да сверяват информацията си, преди да правят официални изявления, като подчерта, че непремерените коментари могат да навредят на глобалния имидж на Нигерия.

Традиционният управник заяви, че националното единство остава особено важно, предупреждавайки, че Нигерия не може да си позволи вътрешно разделение в сегашния чувствителен период на реформи в икономиката и сред силите за сигурност.

Той призова нигерийците да поддържат мирното съвместно съществуване и да не позволяват религията, етноса и политиката да създават ненужни конфликти.

