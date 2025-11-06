ИРНА: Иран и Кувейт възобновиха съвместната си търговска комисия след 12-годишна пауза

Иран и Кувейт свикаха 13-то издание на съвместната си комисия за търговско сътрудничество, за първи път от 12 години насам, като потвърдиха своя ангажимент за укрепване на икономическите, търговските и инвестиционните връзки, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Тринайсетото издание на иранско-кувейтската комисия за търговско сътрудничество, която се проведе в Министерството на търговията и промишлеността на Кувейт, приключи вчера, като участниците обсъдиха въпроси, свързани с безопасността на храните.

По време на срещата изпълняващата длъжността заместник-секретар на Министерството на търговията и промишлеността на Кувейт Марва Ал Джадан и заместник-министърът на промишлеността, мините и търговията на Иран Мохамад Али Дехган Дехнави подписаха окончателния документ за сътрудничество.

Ал Джадан заяви, че преговорите са се фокусирали върху осигуряването на продоволствена сигурност и безопасност на храните, добавяйки, че тази инициатива има за цел да гарантира устойчивостта на веригата за доставки и да подобри безопасността на хранителните продукти, търгувани между двете страни.

Тя каза също, че дискусиите са включвали развитие на сътрудничеството в търговския, икономическия, инвестиционния и транспортния сектор.

И двете страни подчертаха значението на засилването на индустриалното сътрудничество, професионалното обучение и обмена на експертен опит в развитието на квалифицирани човешки ресурси.

На церемонията по закриването присъства Мохамад Тотончи, иранският посланик в Кувейт, както и няколко служители от митническите и пристанищните власти на двете страни.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)