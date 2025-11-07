Лудогорец допусна поражение като гост на Ференцварош в мач от турнира Лига Европа

site.btaЛудогорец допусна поражение като гост на Ференцварош в мач от турнира Лига Европа
Среща от четвъртия кръг в груповата фаза на Лига Европа:
Ференцварош (Унгария) - Лудогорец (България) - 3:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Габи Каниховски 31, 2:0 Каду 53, 2:1 Сон 78, 3:1 Лени Жозеф 86
стадион: "Групама Арена", Будапеща
главен съдия: Мохамед Ал-Хаким (Швеция)
ВАР: Павел Малец (Полша)
жълти картони:
- за Ференцварош: Наби Кейта, Бамиделе Юсуф
- за Лудогорец: Диниш Алмейда, Оливие Вердон, Ерик Маркус
състави:
Ференцварош: Денеш Дибус, Ибрахим Сисе, Тун Раемакерс, Габор Шалай, Чебраилс Макрецкис, Каду, Наби Кейта (46- Алекс Тот), Кристофер Закариасен (68-Жулио Ромао), Габи Каниховски (81-Бенце Овтош), Бамиделе Юсуф (63-Лени Жозеф), Александър Пешич (81-Барнабаш Варга)
старши треньор: Роби Кийн
Лудогорец: Серджио Падт, Сон, Оливие Вердон, Диниш Алмейда, Антон Недялков, Педро Нареси (71-Ивайло Чочев), Дерой Дуарте (75-Иван Йорданов), Петър Станич, Филип Калоч (46-Ерик Биле), Кайо Видал (88-Машадо), Ерик Маркус (75-Станислав Иванов)
старши треньор: Тодор Живондов
Шампионът на България Лудогорец допусна трета поредна загуба в Лига Европа. В среща от четвъртия кръг на основната фаза "орлите" отстъпиха с 1:3 при визитата си на унгарския Ференцварош.
Срещата на стадион "Групама Арена" в Будапеща се развиваше много добре за българския тим. Още в 7-ата минута Петър Станич изведе Ерик Маркус в добра позиция, но неговият диагонален удар мина на сантиметри от дясната греда.
Домакините от Ференцварош можеше да накажат грешка на българите в 24-ата минута. Сон и Алмейда не се разбраха при едно подаване и Пешич отне. Сръбският нападател опита да подаде към Бамиделе Юсуф, но Серджио Падт се намеси решително.
В 31-ата минута Ференцварош откри резултата чрез Габи Каниховски, който засече центриране в малкото наказателно поле и не остави шансове на Падт. Асистенцията бе на Юсуф, след като нападателят отклони центриране на Макрецкис.
Унгарският шампион бе близо до втори гол в 40-ата минута, но Каду стреля неточно. В 44-ата минута Юсуф прати топката в мрежата на Лудогорец, но след справка с ВАР попадението бе отменено.
Втората част започна с натиск на Ференцварош. В 53-ата минута Педро Нареси допусна груба грешка, която бе наказана от Каду. Бразилският полузащитник достигна до топката в наказателното поле и с диагонален удар удвои.
Малко след това Юсуф направи нов пропуск за домакините, а Лудогорец можеше да намали, след като Макрецкис пробва рефлекса на своя съотборник Дибус.
В 71-ата минута футболистите на Ференцварош поискаха дузпа за нарушение на Недялков срещу Джоузеф, но съдията даде знак играта да продължи.
В 79-ата минута Лудогорец направи отлична атака, която бе завършена от Сон в мрежата на Дибус и резултатът бе намален на 1:2. С основна заслуга за попадението бе Станислав Иванов, който изведе своя съотборник.
Ференцварош отреагира веднага и организира отлична атака в 83-ата минута, която завърши с пас към Макрецкис, който останал сам срещу Падт стреля в тялото на вратаря.
В 87-ата всичко бе решено, когато Лени Джоузеф получи асистенция от Тот и преодоля Падт за крайното 3:1.
/БД/
