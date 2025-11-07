Сон:"Смятах, че през второто полувреме можем да направим нещо повече"

Испанският защитник на Лудогорец- Сон отбеляза единственото попадение за своя тим при поражението от Ференцварош в мач от 4-ия кръг на основната фаза в Лига Европа.

„Това бе първи гол за мен в Европа. Щастлив съм за гола, но не съм доволен от резултата. Смятах, че през второто полувреме можем да направим нещо повече. Имахме повече контрол върху топката, вярвах, че ще успеем да стигнем до равенството, но за съжаление успяха да реализират трети гол след контраатака.

Най-важното е, че видяхме друго лице на Лудогорец през втората част. Работим да си върнем самочувствието. Трябва да гледаме само позитивните неща и да мислим, че в неделя имаме друг мач.

Трудно е, когато няма победи. Смятам, че никой от нас не е щастлив, даже сме леко изнервени. Ние сме свикнали да печелим, защото нашата съблекалня, е съблекалня на победители. Готови сме да обърнем нещата и в неделя имаме възможност да го направим“, заяви Сон.