Кристъл Палас стигна до исторически първи домакински успех в европейските клубни турнири

Кристъл Палас победи с 3:1 АЗ Алкмаар в среща от третия кръг на Лигата на конференциите. За състава от Лондон това бе първа домакинска победа в евротурнирите в историята.
Исмаила Сар се разписа на два пъти, а един гол добави Максенс Лакроа. През първото полувреме Жан-Филип Матета пропусна дузпа за Палас. За гостите от нидерландия почетното попадение бе дело на Мийнанс.
Райо Валекано направи пълен обрат и победи с 3:2 у дома Лех (Познан), след като на почивката изоставаше с 0:2. Палма и Козубал дадоха аванс на Лех през първата част. Резервата Иси Паласон върна един гол за Райо в 59-ата минута. В 83-ата минута Алваро Гарсия центрира остро, а Хорхе де Фрутос направи 2:2.
В последните секунди на мача Алваро Гарсия с диагонален удар донесе три точки за Райо Валекано.
Страсбург измъкна успех при визитата на шведския Хекен с 2:1. С гол и асистенция за елзасци се отличи младият котдивоарски нападател Маршъл Годо, който дойде през лятото от Фулъм. Парагваецът Енсисо също се разписа, а той пристигна също от Висшата лига, където играеше за Брайтън. Домакините стигнаха до почетен гол чрез Джон Пол Дембе.
