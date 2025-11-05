Подробно търсене

Левски София отпадна от европейските клубни турнири по волейбол за жени

Асен Даскалов
снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
05.11.2025 21:21
 (БТА)

Левски София отпадна от европейския клубен турнир по волейбол за жени Чалъндж къп. "Сините" победиха с 3:2 (16:25, 12:25, 25:16, 25:19, 15:11) у дома Шезо в мач-реванш от 1/32-финалите в състезанието. Първата среща между двата отбора завърши с победа 3:0 в полза на швейцарките.

Гостите се нуждаеха от два гейма, за да си гарантират продължаване напред. Шезо поведе с 2:0 след 25:16 и 25:12 в първите две части от двубоя в зала "Левски София".

След това "сините", водени от треньора Радослав Арсов, успяха да наложат превъзходство, което им осигури обрат и краен успех с 3:2. Третата и четвъртата част бяха изцяло в полза на Левски, а в тайбрека отборът от София поведе с 9:7 и 12:10, за да спечели с крайното 15:11 след повече от час и половина игра.

Най-резултатна за Левски София стана Славина Колева със 17 точки, докато за гостите Тифани Пастор се отличи с 14 точки.

/ГК/

