Според Иван Петков „БСП-Обединена левица“ трябва да излезе от управлението

Според народния представител от „БСП-Обединена левица“ Иван Петков формацията трябва да излезе от управлението заради Делян Пеевски. Чакам да се съберат ръководните органи. Трябва да се помисли върху това, защото протестите срещу управлението ще продължат, смята депутатът.

Според него ще има икономически проблем, ако няма бюджет за следващата година. Трябва да се седне, да се разберем, защото е неправилно да влезем в еврозоната без бюджет, добави той. Петков смята, че ръководството на БСП не споделя мнението му за излизане от управлението.

Снощи във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че спира да се съобразява и мълчаливо да приема всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим с мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори, посочи той.

