Стела Маккартни ще създаде колекция за H&M

Британската модна дизайнерка Стела Маккартни ще създаде колекция в партньорство с шведската модна верига H&M, съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление на компанията.

Колекцията се очаква да бъде пусната във физическите магазините и онлайн през първата половина на 2026 година.

Това е второто подобно сътрудничество между Маккартни и веригата за масова мода H&M, след като двете страни реализираха съвместна колекция през 2005 година.

През последните две десетилетия H&M развива редица партньорства с външни дизайнери. Стела Маккартни е работила и с други масови модни марки, сред които и “Адидас", отбелязва Ройтерс.