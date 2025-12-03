Подробно търсене

Стела Маккартни ще създаде колекция за H&M

Анелия Узунова
Стела Маккартни, снимка: AP/Millie Turner/Invision
Стокхолм,  
03.12.2025 09:20
 (БТА)

Британската модна дизайнерка Стела Маккартни ще създаде колекция в партньорство с шведската модна верига H&M, съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление на компанията.

Колекцията се очаква да бъде пусната във физическите магазините и онлайн през първата половина на 2026 година.

Това е второто подобно сътрудничество между Маккартни и веригата за масова мода H&M, след като двете страни реализираха съвместна колекция през 2005 година.

През последните две десетилетия H&M развива редица партньорства с външни дизайнери. Стела Маккартни е работила и с други масови модни марки, сред които и “Адидас", отбелязва Ройтерс.

/ТС/

Списание ЛИК

Към 10:04 на 03.12.2025 Новините от днес

