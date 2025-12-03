Подробно търсене

Минесота постигна успех срещу Ню Орлиънс след продължение в НБА

Васил Трифонов
Снимка: AP Photo/Tyler Kaufman
Минеаполис,  
03.12.2025 09:27
 (БТА)

Мачове от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

Филаделфия - Вашингтон  	121:102
Торонто - Портланд  		121:118
Бостън - Ню Йорк  		123:117
Ню Орлиънс - Минесота		142:149 след продължение
Сан Антонио - Мемфис		126:119
Голдън Стейт - Оклахома Сити	112:124

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Торонто 15 победи/7 загуби, Ню Йорк 13/7, Бостън 12/9
Централна дивизия: Детройт 17/4, Кливланд 13/9, Чикаго 9/11
Югоизточна дивизия: Маями 14/7, Орландо 13/8, Атланта 13/9 

Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 21/1, Денвър 14/6, Минесота 13/8
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 15/5, Финикс 13/9, Голдън Стейт 11/11
Югозападна дивизия: Хюстън 13/5, Сан Антонио 14/6, Мемфис 9/13.

/ИГ/

Към 10:06 на 05.12.2025 Новините от днес

