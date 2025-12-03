Минесота постигна успех срещу Ню Орлиънс след продължение в НБА

site.btaМинесота постигна успех срещу Ню Орлиънс след продължение в НБА
Мачове от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:
Филаделфия - Вашингтон 121:102 Торонто - Портланд 121:118 Бостън - Ню Йорк 123:117 Ню Орлиънс - Минесота 142:149 след продължение Сан Антонио - Мемфис 126:119 Голдън Стейт - Оклахома Сити 112:124 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Торонто 15 победи/7 загуби, Ню Йорк 13/7, Бостън 12/9 Централна дивизия: Детройт 17/4, Кливланд 13/9, Чикаго 9/11 Югоизточна дивизия: Маями 14/7, Орландо 13/8, Атланта 13/9 Западна конференция Северозападна дивизия: Оклахома Сити 21/1, Денвър 14/6, Минесота 13/8 Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 15/5, Финикс 13/9, Голдън Стейт 11/11 Югозападна дивизия: Хюстън 13/5, Сан Антонио 14/6, Мемфис 9/13.
/ИГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина