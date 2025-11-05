Подробно търсене

Рибакина: „Всяка победа ми дава увереност“

Боян Денчев
снимка: АР, Fatima Shbair
Рияд,  
05.11.2025 21:47
 (БТА)

Казахстанката Елена Рибакина коментира победата си над рускинята Екатерина Александрова (6:4, 6:4) в група "В" на Финалния турнир на Женската тенис асоциация в Рияд и завърши на първо място в потока си.

Шестата в света Рибакина записа трети пореден успех. Александрова замени американката Мадисън Кийс в този мач, която не успя да се изправи срещу представителката на Казахстан поради вирусно заболяване.

„Разбира се, искам да спечеля всеки мач, в който играя. Всяка такава победа ми дава увереност. Радвам се, че последните ми мачове вървят добре. Надявам се да продължи така“, каза Рибакина в интервю на корта.

/БД/

