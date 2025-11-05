Подробно търсене

Тръмп заяви, че ще се погрижи за Ню Йорк след победата на кметските избори на демократа Мамдани

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Jacquelyn Martin
Маями,  
05.11.2025 21:28
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се погрижи за Ню Йорк след победата на кметските избори там на демократа Зохран Мамдани, дефиниран като социалист, предаде Франс прес.

Според Тръмп победата на Мамдани вреди на суверенитета на страната.

"Ние загубихме малко от суверенитета си вчера вечерта в Ню Йорк, но ние ще се погрижим за това, не се безпокойте“, заяви Тръмп по време на икономическа конференция в Маями.

Той беше заплашил да спре федералното финансиране за Ню Йорк, ако демократът Мамдани спечели изборите за кмет на мегаполиса.

По време на конференцията в Маями Тръмп заяви също така, че Америка трябва да направи своя избор между комунизма и благоразумието.

"Нашите противници ви предлагат един икономически кошмар. Ние ще реализираме едно икономическо чудо“, заяви още Тръмп по време на форума в Маями.

Той засегна и редица други въпроси, сред които този за Г-20, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви, че Република Южна Африка не трябва да бъде в тази група и обяви, че няма да присъства на срещата на върха на Голямата двайсеторка, която Република Южна Африка ще организира по-късно този месец в качеството си на ротационен председател на групата.

На срещата на върха на 22 и на 23 ноември в Совето ще присъства американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

/ГГ/

Свързани новини

05.11.2025 20:46

Зохран Мамдани обяви състава на преходния си екип

Зохран Мамдани обяви след победата си на изборите за кмет на Ню Йорк, че екип от бивши служители на градската и федералната администрация, всички от които жени, ще ръководи прехода във властта в мегаполиса, предаде Асошиейтед прес. Той добави, че ще
05.11.2025 06:38

Тръмп отдаде изборните поражения за републиканците на бюджетната парализа и на факта, че името му не е било на бюлетините

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, посочи АП.
05.11.2025 05:08

Социалистът Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк

Кандидатът на прогресивното крило на Демократическата партия Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, съобщи Асошиейтед Прес. Трийсет и четири годишният щатски законодател ще стане най-либералният кмет на града от поколения насам, отбеляза

Към 22:21 на 05.11.2025 Новините от днес

