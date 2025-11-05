АПА: 70% от австрийците не искат политици, които да взимат пример от Тръмп

Австрийците имат предимно негативно мнение за американския президент Доналд Тръмп, предаде австрийската агенция АПА, като се позова на проучване на института "Галъп".

Едва 23% оценяват САЩ "много" или "по-скоро позитивно", що се отнася до управлението на президента, а 69% имат негативно мнение. Ако се абстрахират от президента, 52 на сто от участниците в анкетата имат позитивна оценка за държавата. Около 70 процента не са съгласни Австрия да бъде управлявана по същия начин.

Само 24% запитаните 1000 души могат да си представят подобен политически курс в Австрия, като делът им сред привържениците на Австрийската партия на свободата (АПС) е най-висок – 49%.

Мнозинството (62%) отхвърля също идеята за по-близък контакт на австрийските партии с Републиканската партия, водена от Тръмп, показва анкетата. Само 21% от запитаните одобряват това, а от друга страна, 39 на сто от поддръжниците на АПС гледат положително на идеята.

56% от анкетираните виждат големи прилики между политическите позиции на АПС и Тръмп. Според изследването политиката на другите партии в австрийския парламент не си прилича особено с тази на американския президент.

Австрийците оценяват по различен начин политическите решения на Тръмп в различните области. 70% от запитаните одобряват политиката му в областта на сигурността, а миграционният курс среща одобрението на 62 на сто. Намеренията му да укрепи американската армия се подкрепят от почти половината от австрийското население (47%).

В същото време централни елементи от политиката на американския лидер не намират подкрепа. Две трети (67 процента) не разбират съмненията на Тръмп по отношение на изменението на климата, както и протекционистките му решения, като например високите мита (65%).

63 на сто не одобряват оттеглянето на САЩ от международни договори и организации (като например СЗО). Също толкова хора критикуват и отношението му към утвърдените американски медии. 55 процента не подкрепят политиката му против многообразието.

Делът, който споделя мнението, че международната политика на САЩ ще дестабилизира света, се увеличава. През декември миналата година 55 на сто са били на това мнение, а в момента са 62%.

80% от австрийците приписват дестабилизиращото влияние на Русия, 56% – на Китай. Близо половината (47%) възприемат ЕС като стабилизираща сила. Само 34% смятат, че блокът допринася за нестабилността по света.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и австрийската новинарска агенция АПА)