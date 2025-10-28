Инфлационните очаквания на потребителите леко се понижават през септември, сочи проучване на ЕЦБ

Очакванията на потребителите в еврозоната за инфлацията през следващите 12 месеца отбелязват лек спад през септември, сочат най-новите данни от проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ) сред домакинствата, оповестено на интернет страницата й.

В същото време прогнозите за икономическия растеж и безработицата остават стабилни.

Леко понижение в краткосрочните инфлационни очаквания

Медианното ниво на очакваната инфлация за следващата година намалява до 2,7 процента спрямо 2,8 процента през август, според допитването. Възприетата инфлация за последните 12 месеца остава непроменена на равнище 3,1 на сто за осми пореден месец.

Дългосрочните очаквания също остават стабилни - 2,5 на сто за следващите за три години напред и 2,2 на сто за следващите пет години. Несигурността за инфлационните очаквания през идните 12 месеца също остава без промяна.

По-младите участници (18–34 г.) продължават да показват по-ниски инфлационни очаквания в сравнение с по-възрастните.

Очаквания за доходите и разходите: стабилни доходи, лек ръст на потреблението

Очакванията за ръст на номиналните доходи през следващите 12 месеца остават на равнище 1,1 на сто - без промяна спрямо август.

Възприеманият номинален ръст на разходите през последните 12 месеца обаче се е понижил до 4,9 на сто от 5,0 на сто през август. Очакваният номинален ръст на разходите през следващите 12 месеца е нараснал до 3,5 процента през септември от 3,3 процента през август.

Очакванията за икономически растеж остават на отрицателно ниво от -1,2 на сто или без промяна от август. Очакваният процент на безработица след 12 месеца е 10,7 на сто, което показва стабилна оценка на пазара на труда.

Жилища и кредити: по-високи очаквания за цени и лихви

Очакванията за ръст на цените на жилищата се покачват леко – от 3,4 на сто до 3,5 на сто. Прогнозите са почти изравнени между различните доходни групи.

Очакваните нива на ипотечните лихви за следващата година също се увеличават – от 4,5 на сто до 4,6 на сто, като домакинствата с по-ниски доходи очакват най-високи ставки (5,3 на сто).

Процентът на домакинствата, съобщаващи за затягане на достъпа до кредити през последната година, намалява леко. В същото време делът на тези, които очакват по-труден достъп до финансиране през следващите 12 месеца, се увеличава за трети пореден месец.