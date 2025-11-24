Подробно търсене

Фактическият президент Судан категорично отхвърли предложение на САЩ за спиране на огъня с бунтовническите милиции

Николай Велев
Ген. Абдел Фатах ал Бурхан дава интервю в Ню Йорк на 22 септември 2022 г. Снимка: АП/Aron Ranen
Хартум,  
24.11.2025 20:08
 (БТА)

Фактическият президент Судан ген. Абдел Фатах ал Бурхан категорично отхвърли предложение на САЩ за спиране на огъня между суданските въоръжени сили и бунтовническите Сили за бърза подкрепа (СБП), предаде ДПА.

Предложението, представено от американския съветник Масад Булос, "се смята за най-лошия документ, представян досега, като се има предвид, че той отменя присъствието на въоръжените сили, изисква разпускането на всички служби за сигурност и запазва бунтовническите милииции в техните райони“, посочи генералът във видеообръщение, разпространено от суданските въоръжени сили. 

Ал Бурхан обвини американския съветник, че се опитва да наложи задължения на враждуващите страни. Освен това Ал Бурхан изрази опасения, че Булос може да представлява "препятствие към мира, който всички хора в Судан искат". 

САЩ, Саудитска Арабия, Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ) се опитват да посредничат за решаването на продължителния конфликт. 

Ал Бурхан завзе властта в Судан през 2021 г., заедно с командващия Силите за бърза подкрепа Мохамед Хамдан Дагало. През април 2023 г. десетки хиляди бойци от СБП се разбунтуваха срещу включването си в състава на редовната армия и започнаха да атакуват военни части и цивилни. Сега бунтовническите сили контролират около половината от населената територия на Судан. 

Правителството на Ал Бурхан обвинява ОАЕ, че подпомагат СБП от самото начало на гражданската война. ОАЕ отхвърлят тези обвинения, които са подкрепяни от официални представители на ООН и от дипломати. 

Силите за бърза подкрепа този месец дадоха съгласието си за спиране на огъня, но конфликтът продължава. По данни на ООН от края на октомври в южния регион Кордофан са били разселени около 40 000 души.

"Ние не сме привърженици на войната и не сме против мира, но никой не може да ни заплашва или да ни диктува условия“, посочи Ал Бурхан във видеообръщението. Прекратяване на огъня би било възможно само ако Силите за бърза подкрепа се изтеглят от всички градове, които окупираха след май 2023 г., добави той.

/ВС/

Свързани новини

19.11.2025 21:22

Доналд Тръмп каза, че по молба на саудитския престолонаследник ще помага за прекратяване на войната в Судан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман го е помолил да помогне за спиране на войната в Судан, предаде ДПА. Други арабски лидери също са го призовали "да иползва мощта и влиянието на
05.08.2025 21:51

ООН предупреди, че обсаден град в Судан е заплашен от глад, след като доставките бяха прекъснати заради войната

Световната програма по прехраната на ООН (СПП) предупреди днес, че има опасност от глад в град Ел Фашер, столицата на района Северен Дарфур в Судан, предаде ДПА.
10.07.2025 16:24

Пустинният граничен триъгълник между Египет, Судан и Либия се превръща в една от най-горещите геополитически точки в региона, пише саудитски вестник

Граничният триъгълник между Египет, Судан и Либия, който е и в непосредствена близост до Северен Чад, е една от геополитически най-чувствителните зони в региона, пише в анализ в саудитския вестник "Араб нюз" египетският журналист Абделатиф ал Манауи.
28.06.2025 07:28

Суданските военни приеха предложението на ООН за едноседмично прекратяване на огъня в Ел Фашер за доставка на помощи

Суданските военни приеха предложението на ООН за едноседмично прекратяване на огъня в Ел Фашер, за да се улеснят усилията на ООН за оказване на помощ в района, предаде Асошиейтед прес, като цитира изявление на въоръжените сили. Генералният секретар
19.05.2025 16:31

Командващият суданската армия ген. Абдел Фатах ал Бурхан назначи бивш дипломат за премиер на Судан

Командващият суданската армия генерал Абдел Фатах ал Бурхан назначи днес Камил Идрис, бивш генерален директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) към ООН и бивш кандидат за президент на Судан, за министър-председател на ръководеното от военните правителство на страната, предаде Ройтерс.
21.04.2025 09:51

Судан върви към фактическо разделение

Една донорска конференция, която се състоя миналата седмица в Лондон, послужи като мрачно напомняне - две години от избухването на конфликта в Судан. Оставаща сравнително встрани от вниманието на международната общност, съсредоточила се върху войните в Украйна и Близкия изток, тази държава в Североизточна Африка, която е трета по площ на континента, стана сцена на най-тежката хуманитарна катастрофа с вътрешно разселване на хора в света.
30.03.2025 15:15

Ръководителят на паравоенните Сили за бърза подкрепа в Судан заяви, че войната с армията не е приключила

Ръководителят на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) в Судан Мохамед Хамдан Дагало заяви днес, че бойците му ще се завърнат по-силни в столицата на страната Хартум, предаде Ройтерс.
27.02.2025 16:08

Ще спре ли паралелното правителство напредъка на редовната армия в Судан

През последните седмици редовната суданска армия постигна редица победи и изглежда напът да обърне в своя полза хода на гражданската война, която продължава вече близо две години, и дори обяви в началото на този месец планове за формиране на преходно правителство. В неделя обаче нейните съперници в конфликта - паравоенните Сили за бърза подкрепа, подписаха в Кения споразумение, което прокарва пътя за формиране на преходен кабинет. Нещо повече, те си осигуриха нов ценен съюзник, което поставя под въпрос крайната победа на армията.

Към 21:01 на 24.11.2025 Новините от днес

24.11.2025 19:36 Официални актове и съобщения

Председателят на парламента Рая Назарян: Приключването на пост-мониторинговия диалог с ПАСЕ е обективна оценка за усилията на България и значителния напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на правото и защитата на правата на човека

