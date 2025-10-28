Подробно търсене

Марин Милков
"Енвидиа" придобива дял на стойност 1 милиард долара в "Нокиа", обяви финландската компания
Снимка: Seppo Samuli/Lehtikuva via AP
Хелзинки,  
28.10.2025 19:52
 (БТА)

Американската технологична корпорация "Енвидиа" (Nvidia) придобива дял от 2,9 на сто във финландският производител на телекомуникационно оборудване "Нокиа" (Nokia) срещу 1 милиард долара. Това обяви днес телекомуникационната компания, което доведе до рязко поскъпване на акциите ѝ, предаде Франс прес.

Тази сделка допълва партньорството между двете компании в областта на изкуствения интелект, приложен в телекомуникациите и мрежите за центрове за данни, обясни финландската компания.

След обявяването на новината книжата на "Нокиа" поскъпнаха със 17 на сто на борсата в Хелзинки.

"Енвидиа" ще изкупи обратно малко над 166 милиона нови акции на "Нокиа" на цена от 6,01 долара всяка.

"Енвидиа" отчита най-голям световен оборот в сектора, благодарение на продажбите на графичните си процесори (GPU), които са особено важни за нуждите на изкуствения интелект.

Американската технологична корпорация не само проектира чипове, но предлага и инфраструктура за тяхната съвместна работа, включително мрежови връзки и софтуер - други две основни дейности на компанията.

Сделката е част от мащабни сделки в сектора на чиповете, изкуствения интелект и центровете за данни, посочва АФП.

Вчера производителят на полупроводници "Куалком" (Qualcomm) обяви пускането на нови чипове, предназначени за изкуствен интелект, в опит да се конкурира с американските компании "Енвидиа" и "Адвансд микро дивайсис" (Advanced Micro Devices - AMD).

"Енвидиа" също така участва в консорциум, съвместно с "Майкрософт" (Microsoft), "Блекрок" (BlackRock) и "ексЕйАй" (xAI), който преди две седмици обяви план за придобиването за 40 милиарда долара на "Алайнд дейта сентърс" (Aligned Data Centers). Компанията проектира и управлява центрове за данни в Северна и Южна Америка и е собственост на "Макуори асет мениджмънт" (Macquarie Asset Management).

Разходите за изкуствен интелект растат бързо, като се очаква се те да достигнат около 1,5 трилиона долара в световен мащаб през 2025 г. и над 2 трилиона през 2026 г., според американската консултантска компания "Гартнър" (Gartner), което представлява близо 2 на сто от световния брутен вътрешен продукт (БВП).

