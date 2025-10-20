Главният изпълнителен директор на "Енвидиа" ще разговаря с бизнес лидери в рамките на срещата на върха на АТИС в Южна Корея

Главният изпълнителен директор на американската технологична компания "Енвидиа" (Nvidia) Дженсън Хуан планира да се срещне със "световни лидери и водещи южнокорейски ръководители" по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), което ще се проведе в края на този месец в Южна Корея, съобщи компанията, цитирана от Ройтерс.

"Хуан ще участва в дейности, с които ще подчертае ангажимента на "Енвидиа" към напредъка на технологиите и стимулирането на растежа в (Южна) Корея и по света чрез изкуствен интелект, роботика, дигитални двойници (виртуално копие на физически обект, процес или система, което използва данни в реално време, за да имитира точно своя еквивалент от реалния свят) и автономни превозни средства", пише компанията в съобщение, без да предостави допълнителни подробности.

Събитието за бизнес лидери ще се проведе в периода 28-31 октомври, успоредно със срещата на върха на лидерите на АТИС, на която ще се съберат държавните ръководители на 21 страни членки.

Очаква се Хуан да се срещне с висши ръководители южнокорейските корпорации "Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) и "Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix).

Двете компании от азиатската държава не са отговорили до момента искане на Ройтерс за коментар.

В края на миналата седмица американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с китайския си колега Си Цзинпин в Южна Корея след две седмици и намекна за възможност за постигане на търговска сделка.

Миналия месец китайският орган за пазарен надзор обвини американската компания в нарушаване на антитръстовото законодателство на страната, което бе поредна стъпка на ескалация на търговското напрежение между Вашингтон и Пекин, припомня Ройтерс.