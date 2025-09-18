"Енвидиа" ще инвестира 5 милиарда долара в "Интел"

Американският производител на чипове "Енвидиа" (Nvidia) обяви днес, че ще инвестира 5 милиарда долара в изпитващата затруднения компания за чипове "Интел" (Intel), като същевременно уточни, че това не включва сделка за съвместно производство, предаде Ройтерс.

Споразумението, което включва и план за съвместно разработване на чипове за персонални компютри и центрове за данни, представлява потенциален риск за тайванския производител на полупроводници Ти Ес Ем Си (TSMC).

Ти Ес Ем Си в момента произвежда водещите процесори на "Енвидиа", дейност, която компания един ден би могла да разшири и към "Интел". "Адвансд мaйкро дивайсисис - Ей Ем Ди" (Advanced Micro Devices - AMD), която се конкурира с "Интел" за доставка на чипове за центрове за данни, също може да загуби благодарение на подкрепата на "Енвидиа".

Акциите на "Интел" поскъпнаха с 12 на сто в предпазарната търговия, докато книжата на "Енвидиа" - с 2 на сто.

"Енвидиа", чиито чипове захранват глобалния бум на изкуствения интелект, обяви в изявление, че ще плати 23,28 долара на акция за обикновени акции на "Интел", цена малко под 24,90 долара, на която книжата ѝ се продаваха вчера.

Това обаче е по-висока стойност от цената от 20,47 долара на акция, която правителството на САЩ плати за извънредния 10 на сто дял, който придоби в "Интел" миналия месец.

"Енвидиа" ще стане един от най-големите акционери на "Интел", вероятно притежавайки 4 на сто или повече от компанията, след като бъдат емитирани нови акции за завършване на сделката.

Подкрепата на "Енвидиа" представлява нова възможност за "Интел", след като години на усилия за преструктуриране на известния американски производител не се отплатиха.

Сделката обаче няма да касае производствения бизнес на "Интел" на договорни отношения, който произвежда чипове за "Енвидиа". Повечето анализатори смятат, че за да оцелее производството на "Интел", тя ще трябва в крайна сметка да привлече голям клиент като "Енвидиа", "Епъл" (Apple), "Куалком" (Qualcomm) или "Броудком" (Broadcom).

Сделката допълва нарастващия резерв от капитал, който "Интел" натрупа седмици, след като базираната в Санта Клара компания привлече 2 млрд. долара от "Софтбанк Груп" (SoftBank Group) чрез дялово участие и 5,7 млрд. долара от правителството на САЩ в замяна на 10-процентен дял в подразделението си за производство по поръчка (Foundry).

Финансовият директор на компанията Дейвид Зинснър заяви пред инвеститори на конференция на "Дойче банк" (Deutsche Bank) миналия месец, че компанията е в "добра парична позиция" и няма да се нуждае от допълнителен капитал, докато не отчете засилено търсене на дейността ѝ по производствен процес от следващо поколение по леярство, известен като 14A, в чието изграждане се очаква да инвестира сериозно.

Съгласно обявената днес сделка "Интел" планира да проектира персонализирани централни процесори за центрове за данни, които "Енвидиа" ще пакетира със своите графични ускорители (Graphics processing unit - GPU - полупроводници, необходими за обучение на огромни масиви от данни, свързани с приложения с изкуствен интелект).

Патентована технология на "Енвидиа" ще позволи на чиповете на двете компании да комуникират с по-високи скорости.

Тези бързи връзки са ключов диференциатор на пазара на изкуствен интелект, тъй като много полупроводници трябва да бъдат свързани заедно, за да действат като един, за да обработват огромни количества данни.

В момента най-продаваните сървъри с изкуствен интелект на "Енвидиа" с тези бързи връзки са достъпни само със собствени чипове на компанията, но сделката сега ще постави "Интел" на равнопоставена основа, давайки му шанс да печели от всеки един сървър на "Енвидиа".

Съвместните полупроводници на двете компании биха могли да представляват сериозно конкурентно предизвикателство за "Адвансд мaйкро дивайсисис - Ей Ем Ди", която разработва свои собствени сървъри с изкуствен интелект, и "Броудком", която също има технология за свързване чип-към-чип и помага на компании като "Гугъл" (Google) да разработват чипове с изкуствен интелект.

За потребителските пазари "Енвидиа" ще предостави на "Интел" персонализиран графичен чип, което потенциално ще ѝ даде предимство пред конкуренти като Ей Ем Ди.

Въпреки че изчислителната архитектура с x86 процесори на "Интел" загуби позиции както в центровете за данни, така и в персоналните компютри в полза на чипове с технология от "Арм" (Arm), тя все още има мажоритарен пазарен дял.

"Това историческо сътрудничество тясно свързва изкуствения интелект и ускорения изчислителен капацитет на "Енвидиа" с процесорите на "Интел" и огромната x86 екосистема – сливане на две платформи от световна класа", заяви в пресъобщение главният изпълнителен директор на "Енвидиа" Дженсън Хуан. "Заедно ще разширим екосистемите си и ще положим основите за следващата ера на изчисленията", допълни той.

Двете компании не разкриха финансовите параметри на техническото си сътрудничество, но заявиха, че ще създадат "няколко поколения" бъдещи продукти. Представители на двете компании описаха сътрудничеството като търговско споразумение, съгласно което те ще си предоставят чипове за създаване на продукти и заявиха, че в сделката няма лицензионен компонент.

Компаниите отказаха да определят дата, когато първите съвместни продукти ще се появят на пазара, но заявиха, че продуктовите им планове преди съвместната сделка не са се променили.

През последните години "Интел" навлезе както на пазара на централни процесори за персонални компютри, така и на пазара на централни процесори за центрове за данни.

Междувременно "Интел" се опита да продаде няколко чипа с изкуствен интелект и планира да разработи сървър с ИИ за центрове за данни, които да се конкурират с "Енвидиа".