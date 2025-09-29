България се присъедини към съвместна Декларация за сътрудничество в областта на полупроводниковата индустрия в ЕС

Подробно търсене

Делян Петришки
Представителите на 27-те страни членки на ЕС подписаха в Брюксел Декларация за сътрудничество в областта на полупроводниковата индустрия в ЕС. Снимка: Министерство на иновациите и растежа
Брюксел ,  
29.09.2025 18:30
 (БТА)

България се присъедини към съвместна Декларация за сътрудничество в областта на полупроводниковата индустрия (Semicon Declaration) в ЕС. В Брюксел зам.-министърът на иновациите и растежа Георги Ангелов присъства на официалното връчване на документа на Европейската комисия. Той цели укрепване на политиката на ЕС в областта на полупроводниците. Особен акцент е поставен върху предстоящото обновяване на Закона за чиповете на ЕС (Chips Act 2.0). Декларацията за полупроводниците е подкрепена от всички 27 държави членки на ЕС, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа (МИР) на своата официална страница. 

С Декларацията за полупроводниците държавите членки формират полупроводникова коалиция, която изразява намерение за гарантиране на веригите за доставки в полупроводниковата индустрия, разработване на иновативни технологии по цялата верига за създаване на стойност, подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия и осигуряване на тясна координация в тази ключова европейска индустрия.

Декларацията за полупроводниците призовава ЕК да три ключови цели при обновяване на европейския закон за чиповете. 

Това са просперитет, незаменимост и устойчивост. 

Просперитетът засяга укрепване на европейската екосистема за полупроводници с цел генериране на икономическа и социална стойност. 

Незаменимостта означава поддържане и укрепване на лидерството в критични точки от веригата на стойността. 

Накрая устойчивостта е за осигуряване на капацитет, стабилност на веригата на доставки и технологична автономност. 

Крайните пазари като изкуствен интелект, автомобилна индустрия, енергетика и отбрана следва да играят централна роля в по-нататъшното определяне на тези цели.

Освен това декларацията определя 5 приоритета на политиката:

Екосистема - укрепване на сътрудничеството между индустрията, научните изследвания, МСП и стартиращите предприятия;

Инвестиции - съгласуване на финансирането от ЕС и националното финансиране; ускоряване на одобряването на стратегически проекти и мобилизиране на частен капитал;

Умения - изграждане на солидна европейска база от таланти в областта на полупроводниковите технологии;

Устойчивост - насърчаване на екологично, енергийно ефективно и кръгово производство на полупроводници;

Международни партньорства - сътрудничество с глобални партньори, споделящи същите възгледи, при запазване на европейската стратегическа автономност;

Визията на България в областта на полупроводниците, според заместник-министър Ангелов, цитиран от пресцентъра на МИР, цели развитие в проектирането на чипове и създаване на интелектуална собственост (IP), изграждане на производства в следпроизводствените (backend) операции – асемблиране, тестване и корпусиране на вече произведени чипове и производство на оборудване за производство на чипове. Планира се също и засилване на научноизследователската дейност, образование и обучение, интегриране на изкуствения интелект, изхождайки от позицията й на утвърдена и разпознаваема страна в информационните технологии.

“Полупроводниковата коалиция поставя основите на европейско сътрудничество от нов тип, сътрудничество, което се гради на европейските постижения (технологични, научни, политически) и което е в съответствие с текущите и предстоящи предизвикателства“, каза още зам.-министър Ангелов. 

