Тайвански предприемач планира да прави дрехи от бананови влакна

Предприемачът Нелсън Ян се обръща към историята на Тайван, за да превърне плодовете на банановото дърво в неочаквано устойчива текстилна материя, предаде Ройтерс.

Тайван в момента е водещият производител на съвременни полупроводници в света, но жълтият плод, който все още се отглежда по много места на острова, някога е бил гордостта на нацията, припомня информационната агенция.

Проектът на Ян, озаглавен Farm to Material, превръща банановите влакна в текстил, който той се надява един ден да доставя на световни производители на маратонки. „През 2008 г. европейските марки за маратонки ни казаха, че се надяват да намерят начин за паралелно производство на храни и материали, което означава храната и материалите да се добиват от една и съща земя“, каза той пред Ройтерс. „Работим въз основа на тази концепция. При дейността си целим всички наши суровини да произхождат от хранителни продукти, от остатъци от селското стопанство или хранителната промишленост. След това превръщаме тези остатъци в използваеми материали“, допълни той.

До 1945 г. Тайван е известен с плодовете си, особено с ананасите и бананите, а през 60-те години на миналия век се опитва да стимулира износа им, който днес е изместен от технологичната индустрия, отбелязва Ройтерс.

Компанията на Ян използва средната част на банановото растение, която обикновено се изхвърля на полето след събирането на реколтата. Тази част се смачкана и изсушава, от нея се произвеждат влакна, от които могат да се изработват дрехи. Част от влакната се превръщат в прежда, която може да се смесва с памук за чорапи, а също така може да се превърне в изкуствена кожа. Бизнесът все още е в начален етап и няма поръчки от производители на облекло, отбелязва Ройтерс.

„Банановото влакно всъщност е по-качествено от обикновения памук по отношение на консумацията на вода, абсорбцията и стабилността на доставките, което го прави много обещаващо за бъдещи приложения“, каза Шарлот Чъан, директор на отдела за иновации и устойчив дизайн в Тайванската текстилна федерация. Според нея то може да се превърне в ново предимство за Тайван в областта на биовлакната в текстилната индустрия, допълва Ройтерс.