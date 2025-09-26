ЕС обяви, че си е осигурил таван от 15 на сто на сто на митата за внос на фармацевтични продукти в САЩ

Европейската комисия обяви днес, че си е осигурила таван от 15 на сто за митата върху вноса на фармацевтични стоки в САЩ, предаде Ройтерс.

"САЩ възнамеряват незабавно да гарантират, че тарифите, прилагани за стоки с произход от Европейския съюз, попадащи под действието на раздел 232 относно фармацевтични продукти, полупроводници и дървен материал, не надвишават 15 на сто", заяви говорител на Комисията в изявление.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви вчера, че от 1 октомври САЩ ще наложат мита от 100 процента върху всички фармацевтични продукти, защитени с търговски марки или патентовани, освен ако дадена компания не построи производствените си съоръжения в САЩ, съобщи ДПА.

На своята платформа "Трут Соушъл" (Truth Social) Тръмп конкретизира, че изграждането на фармацевтичен завод трябва да бъде "начално строителство" или "в процес на изграждане".

Очаква се митата да засегнат страни като Индия, която е основен доставчик на фармацевтични продукти за САЩ. Германските фармацевтични фирми също са обезпокоени, тъй като САЩ са най-важния им експортен пазар, на който се пада една четвърт от германския фармацевтичен износ.

Говорителят на ЕК заяви в Брюксел, че съвместното изявление на ЕС и САЩ за търговията, договорено през август, ясно посочва, че за износа на ЕС във фармацевтичния сектор се прилага митнически таван от 15 на сто. Това дава гаранция, че няма да възникнат по-високи мита за европейските икономически оператори, добави той.

Фармацевтичната индустрия в Германия, водещата икономика в ЕС, остро разкритикува тарифите днес, определяйки ги като "сериозна крачка назад", ако влязат в сила, заяви в изявление Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании (VFA).

"Ако плановете бъдат приложени, както е обявено от 1 октомври, това би било сериозен удар за Германия и Европа като места за фармацевтична индустрия", обяви асоциацията.

За 2024 г. германският фармацевтичен износ за САЩ е оценен на около 27 милиарда евро (31,5 милиарда долара), според Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis).

Това прави американския пазар много по-важен за германската фармацевтична индустрия, в която работят приблизително 130 000 души, отколкото за други сектори като машиностроенето или химическата промишленост.