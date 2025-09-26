Европейските борси затвориха възходящо въпреки обявените от Доналд Тръмп нови мита

Водещите индекси на европейските борси завършиха търговската сесия в положителна територия, като акциите на фармацевтичните компании останаха без промяна въпреки обявените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови мита, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX прибави 204,64 пункта или 0,87 на сто до 23 739,47 пункта, а парижкият САС 40 нарасна със 75,26 пункта или 0,97 на сто до 7870,68 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 е нагоре със 70,85 пункта или 0,77 на сто до 9284,83 пункта.

По-широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 регистрира повишение с 4,3 пункта или 0,78 на сто до 554,52 пункта.