Европейските борси затвориха възходящо въпреки обявените от Доналд Тръмп нови мита

Галя Горнишка
Снимка: Светослав Стефанов/БТА, архив
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
26.09.2025 20:07
 (БТА)
Водещите индекси на европейските борси завършиха търговската сесия в положителна територия, като акциите на фармацевтичните компании останаха без промяна въпреки обявените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови мита, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX прибави 204,64 пункта или 0,87 на сто до 23 739,47 пункта, а парижкият САС 40 нарасна със 75,26 пункта или 0,97 на сто до 7870,68 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 е нагоре със 70,85 пункта или 0,77 на сто до 9284,83 пункта.

По-широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 регистрира повишение с 4,3 пункта или 0,78 на сто до 554,52 пункта.

/ЕС/

Свързани новини

26.09.2025 19:54

ЕС обяви, че си е осигурил таван от 15 на сто на сто на митата за внос на фармацевтични продукти в САЩ

Европейската комисия обяви днес, че си е осигурила таван от 15 на сто за митата върху вноса на фармацевтични стоки в САЩ, предаде Ройтерс. "САЩ възнамеряват незабавно да гарантират, че тарифите, прилагани за стоки с произход от Европейския съюз,
26.09.2025 11:39

Европейските борси откриха сесиите с растеж, въпреки че обявените от президента на САЩ нови мита ограничиха печалбите

Водещите индекси на основните фондови пазари в Европа се движат възходящо в днешната търговия, като акциите на финансовите и индустриални групи, водят ръста, въпреки че наложените от президента на САЩ мита върху вноса на лекарства в САЩ ограничи
26.09.2025 10:15

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи нови мита върху вноса на лекарства, камиони и мебели в САЩ, които влизат в сила от 1 октомври

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес нови мита, които налага върху широка гама стоки, включително върху вноса на лекарства и тежкотоварни камиони, предаде Ройтерс. В публикация в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social) Тръмп написа,

