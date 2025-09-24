Подробно търсене

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп потвърди влизането в сила от 1 август на митата върху вноса на автомобили от ЕС

Марин Милков
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп потвърди влизането в сила от 1 август на митата върху вноса на автомобили от ЕС
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп потвърди влизането в сила от 1 август на митата върху вноса на автомобили от ЕС
Снимка: AP/Matthias Schrader
Вашингтон,  
24.09.2025 20:08
 (БТА)

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп издаде днес изпълнителна заповед за прилагане на търговското споразумение между САЩ и Европейския съюз, предаде Ройтерс. В него се потвърждава, че обложеният с мито от 15 на сто внос на автомобили и авточасти от ЕС започва да важи от 1 август със задна дата. В официалното известие са изброени и изключения, като стоките, които няма да бъдат обмитявани, включват определени фармацевтични продукти, части за самолети и други.

В края на юли Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, което предвижда базова ставка от 15 на сто за износа на почти всички стоки, включително автомобилни части, полупроводници и фармацевтични продукти от Европа към САЩ. Това ниво е по-ниско от предварително обявените 30 на сто от президента на САЩ Доналд Тръмп.

В рамките на новото споразумение автомобили, произведени в САЩ, ще се внасят безмитно в Европейския съюз.

/СЛС/

Свързани новини

01.08.2025 08:47

Тръмп подписа нов указ с мита от 10 до 50 на сто за почти всички търговски партньори на САЩ и отложи влизането им в сила със 7 дни

Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за въвеждане на нови мита, които повишават средната ставка върху вноса на стоки от почти всички търговски партньори на САЩ с между 10 на сто и 50 на сто, предадоха световните
28.07.2025 19:46

Обявеното търговско споразумение между ЕС и САЩ предизвика вълна от реакции и коментари на европейски лидери

Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, предвиждащо мито от 15 на сто върху европейския износ за САЩ. Това обяви президентът Доналд Тръмп след среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Шотландия. В допълнение
28.07.2025 10:29

От "въздишка на облекчение" до "болезнена мярка" - реакции на бизнеса в ЕС след рамковото споразумение със САЩ за митата

Търговското споразумение с 15-процентно мито върху вноса на стоки от ЕС в САЩ подобри настроенията на пазарите. Цените на акциите в световен мащаб се повишиха, а еврото укрепна. Но редица бизнес асоциации реагират критично на сделката. "15-процентно
28.07.2025 09:39

Какво е известно вече за сключеното споразумение между ЕС и САЩ за митата

Американският президент Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен седнаха един до друг, докато обявяваха края на продължилия с месеци спор за митата. "Това е огромна сделка с много държави", каза Тръмп в голямата зала

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:45 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация