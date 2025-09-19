Акциите на "Интел" с най-голям еднодневен ръст на цената си от октомври 1987 г. насам

Акциите на "Интел" (Intel) скочиха с 23 на сто до 30,57 долара при закриването на борсовата търговия в Ню Йорк. Това е най-големият еднодневен ръст на цената на книжата на компанията от октомври 1987 г. насам, съобщи "Блумбърг". Акциите на "Енвидиа" (Nvidia) също поскъпнаха – с 3,5 на сто до 176,32 долара, като от началото на годината са се повишили с 31 на сто.

По-рано стана ясно, че "Енвидиа" ще инвестира 5 милиарда долара в "Интел". Двете компании обявиха, че ще разработват съвместно чипове за персонални компютри и центрове за данни – ход, който се определя като изненадващ и който цели да подпомогне конкурента "Интел", намиращ се в затруднено положение. Съобщението доведе до значителен ръст в цените на акциите и на двете корпорации.

"Енвидиа" ще придобие обикновени акции на "Интел" на цена от 23,28 долара за акция, съобщиха двете компании в четвъртък. В рамките на партньорството "Интел" ще интегрира графичната технология на "Енвидиа" в предстоящи чипове за персонални компютри, а също така ще предостави свои процесори за продукти за центрове за данни, базирани на хардуера на "Енвидиа".

Новината оказа влияние върху акциите на Ей Ем Ди (AMD), които поевтиняха с 5,9 на сто, но впоследствие възстановиха голяма част от спада. Ей Ем Ди е основният конкурент на "Енвидиа" в областта на графичните чипове. От "Енвидиа" уточниха, че все още преценяват дали да възложат производството на свои чипове на "Интел", но засега подобна стъпка не е предвидена.