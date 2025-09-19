Подробно търсене

Акциите на "Интел" с най-голям еднодневен ръст на цената си от октомври 1987 г. насам

Бойчо Попов
Акциите на "Интел" с най-голям еднодневен ръст на цената си от октомври 1987 г. насам
Акциите на "Интел" с най-голям еднодневен ръст на цената си от октомври 1987 г. насам
Снимка: AP/Richard Drew, архив
Ню Йорк,  
19.09.2025 10:02
 (БТА)

Акциите на "Интел" (Intel) скочиха с 23 на сто до 30,57 долара при закриването на борсовата търговия в Ню Йорк. Това е най-големият еднодневен ръст на цената на книжата на компанията от октомври 1987 г. насам, съобщи "Блумбърг". Акциите на "Енвидиа" (Nvidia) също поскъпнаха – с 3,5 на сто до 176,32 долара, като от началото на годината са се повишили с 31 на сто.

По-рано стана ясно, че "Енвидиа" ще инвестира 5 милиарда долара в "Интел". Двете компании обявиха, че ще разработват съвместно чипове за персонални компютри и центрове за данни – ход, който се определя като изненадващ и който цели да подпомогне конкурента "Интел", намиращ се в затруднено положение. Съобщението доведе до значителен ръст в цените на акциите и на двете корпорации.

"Енвидиа" ще придобие обикновени акции на "Интел" на цена от 23,28 долара за акция, съобщиха двете компании в четвъртък. В рамките на партньорството "Интел" ще интегрира графичната технология на "Енвидиа" в предстоящи чипове за персонални компютри, а също така ще предостави свои процесори за продукти за центрове за данни, базирани на хардуера на "Енвидиа".

Новината оказа влияние върху акциите на Ей Ем Ди (AMD), които поевтиняха с 5,9 на сто, но впоследствие възстановиха голяма част от спада. Ей Ем Ди е основният конкурент на "Енвидиа" в областта на графичните чипове. От "Енвидиа" уточниха, че все още преценяват дали да възложат производството на свои чипове на "Интел", но засега подобна стъпка не е предвидена.

/БП/

Свързани новини

18.09.2025 15:39

"Енвидиа" ще инвестира 5 милиарда долара в "Интел"

Американският производител на чипове "Енвидиа" (Nvidia) обяви днес, че ще инвестира 5 милиарда долара в изпитващата затруднения компания за чипове "Интел" (Intel), като същевременно уточни, че това не включва сделка за съвместно производство,
29.08.2025 08:06

"Интел" е получил 5,7 млрд. долара от американското правителство за дела му в производственото звено, според Белия дом сделката не е окончателна

Американският производител на чипове "Интел" (Intel) е получил 5,7 млрд. долара от правителството на САЩ в замяна на 10-процентен дял в подразделението си за производство по поръчка (Foundry), съобщи финансовият директор на компанията Дейвид
26.08.2025 10:09

"Интел" предупреди за рискове от сделката с администрацията на Тръмп

Американският технологичен концерн "Интел" (Intel) предупреди за възможни "неблагоприятни реакции" от страна на инвеститори, служители, клиенти и други заинтересовани страни след придобиването на 10-процентен дял от компанията от администрацията на
19.08.2025 10:46

"Интел" получава 2 милиарда долара под формата на капиталови инвестиции от "СофтБанк"

"Интел" (Intel) получава капиталова инжекция от 2 милиарда долара от японския гигант "СофтБанк" (SoftBank) в знак на доверие към затруднения американски производител на чипове, който е в процес на оздравяване, предаде Ройтерс. Обявената от двете
15.08.2025 09:12

Акциите на "Интел" поскъпнаха рязко след информация за възможно участие на правителството на САЩ в компанията

Акциите на изпитващата затруднения компания за чипове "Интел" (Intel) поскъпнаха с над 7 процента след информация, че правителството на САЩ може да придобие дял в дружеството, предаде Ройтерс. По-рано в четвъртък Блумбърг предаде, че администрацията

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:25 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация