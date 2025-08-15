Подробно търсене

Акциите на "Интел" поскъпнаха рязко след информация за възможно участие на правителството на САЩ в компанията

Бойчо Попов
Акциите на "Интел" поскъпнаха рязко след информация за възможно участие на правителството на САЩ в компанията
Акциите на "Интел" поскъпнаха рязко след информация за възможно участие на правителството на САЩ в компанията
Снимка: AP/Richard Drew, архив
Маунтин Вю,  
15.08.2025 09:12
 (БТА)

Акциите на изпитващата затруднения компания за чипове "Интел" (Intel) поскъпнаха с над 7 процента след информация, че правителството на САЩ може да придобие дял в дружеството, предаде Ройтерс. По-рано в четвъртък Блумбърг предаде, че администрацията на президента Доналд Тръмп води разговори с компанията за потенциална инвестиция с цел подкрепа на усилията ѝ за разширяване на производството в САЩ.

Източници, запознати с темата, посочват, че идеята е резултат от среща между Тръмп и главния изпълнителен директор на "Интел" Лип-Бу Тан по-рано тази седмица. Правителството ще финансира придобиването на дела, като подробностите все още не са уточнени. Плановете са на етап подготовка.

"Интел" отказа коментар по конкретните планове, когато беше потърсена от Блумбърг. В изявление за Си Ен Би Си Белият дом заяви, че при липса на официално съобщение материалите за подобни "хипотетични сделки" трябва да се разглеждат като спекулации.

Преди около десет дни Тръмп поиска оставката на ръководителя на "Интел" след обвинения от американски сенатор, че мениджърът е твърде близък до Китай. Тан бе назначен на поста през март след продължило с месеци търсене. След срещата в Белия дом Тръмп заяви, че Тан ще работи с членове на правителството и ще представи предложения следващата седмица, без да уточни за какво става въпрос.

"Интел", която някога доминираше на пазара на полупроводници, от години се сблъсква с трудности. "Енвидиа" (Nvidia) зае водеща позиция, особено в сегмента на чиповете за изкуствен интелект, а "Интел" изпитва натиск и в традиционния си бизнес с процесори за персонални компютри и чипове за центрове за данни.

По време на управлението на Тръмп правителството на САЩ вече получи "златна акция" при придобиването на американската стоманодобивна компания "Ю Ес Стийл" (US Steel) от японския конкурент "Нипон Стийл" (Nippon Steel). Тази структура изисква одобрение от американския президент за преместване на работни места от страната, закриване на заводи или големи придобивания в САЩ.

/БП/

Свързани новини

12.08.2025 10:40

Доналд Тръмп остави възможност за продажби на чипове на "Енвидиа" в Китай, Пекин призова местните компании да избягват ползването им

Американският президент Доналд Тръмп намекна в понеделник (местно време), че е възможно да позволи на технологичния гигант "Енвидиа" (Nvidia) да продава в Китай орязана версия на своите графични ускорители (Graphics processing unit - GPU -
12.08.2025 09:43

Доналд Тръмп проведе важна среща с главния изпълнителен директор на "Интел“, дни след като призова за оставката му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се е срещнал с главния изпълнителен директор на "Интел Корпорейшън" (Intel Corporation) Лип-Бу Тан, определяйки срещата като "много интересна", предаде Ройтерс. Това се случва дни, след като Тръмп поиска
07.08.2025 17:04

Тръмп поиска оставката на изпълнителния директор на "Интел" заради връзки с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова в четвъртък за незабавната оставка на главния изпълнителен директор на "Интел Корпорейшън" (Intel Corporation) Лип-Бу Тан, като го нарече "силно конфликтен" заради инвестиции във фирми, свързани с Китай,
25.07.2025 02:14

„Интел“ обяви планове за намаляване на разходите на фона на изоставането си в областта на изкуствения интелект

Американската компания за полупроводници „Интел“ (Intel), която изостава в бума на изкуствения интелект, продължава преструктурирането си с надеждата да възстанови печалбите си и снощи обяви, че се отказва от строителството на заводи в Германия и
09.07.2025 15:24

"Интел" съкращава над 500 работни места в Орегон

Американският производител на полупроводници "Интел Корпорейшън" (Intel Corporation) обяви, че ще съкрати 529 работни места в своите офиси в щата Орегон. Съкращенията ще започнат на 15 юли и ще засегнат служителите в заводите на "Интел" в Алоха и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:32 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация