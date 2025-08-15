Акциите на "Интел" поскъпнаха рязко след информация за възможно участие на правителството на САЩ в компанията

Акциите на изпитващата затруднения компания за чипове "Интел" (Intel) поскъпнаха с над 7 процента след информация, че правителството на САЩ може да придобие дял в дружеството, предаде Ройтерс. По-рано в четвъртък Блумбърг предаде, че администрацията на президента Доналд Тръмп води разговори с компанията за потенциална инвестиция с цел подкрепа на усилията ѝ за разширяване на производството в САЩ.

Източници, запознати с темата, посочват, че идеята е резултат от среща между Тръмп и главния изпълнителен директор на "Интел" Лип-Бу Тан по-рано тази седмица. Правителството ще финансира придобиването на дела, като подробностите все още не са уточнени. Плановете са на етап подготовка.

"Интел" отказа коментар по конкретните планове, когато беше потърсена от Блумбърг. В изявление за Си Ен Би Си Белият дом заяви, че при липса на официално съобщение материалите за подобни "хипотетични сделки" трябва да се разглеждат като спекулации.

Преди около десет дни Тръмп поиска оставката на ръководителя на "Интел" след обвинения от американски сенатор, че мениджърът е твърде близък до Китай. Тан бе назначен на поста през март след продължило с месеци търсене. След срещата в Белия дом Тръмп заяви, че Тан ще работи с членове на правителството и ще представи предложения следващата седмица, без да уточни за какво става въпрос.

"Интел", която някога доминираше на пазара на полупроводници, от години се сблъсква с трудности. "Енвидиа" (Nvidia) зае водеща позиция, особено в сегмента на чиповете за изкуствен интелект, а "Интел" изпитва натиск и в традиционния си бизнес с процесори за персонални компютри и чипове за центрове за данни.

По време на управлението на Тръмп правителството на САЩ вече получи "златна акция" при придобиването на американската стоманодобивна компания "Ю Ес Стийл" (US Steel) от японския конкурент "Нипон Стийл" (Nippon Steel). Тази структура изисква одобрение от американския президент за преместване на работни места от страната, закриване на заводи или големи придобивания в САЩ.