Американското правителство придобива 10-процентов дял от "Интел"

Американското правителство е придобило 10-процентов дял от финансово затруднения производител на чипове "Интел" (Intel), съобщи късно снощи министърът на търговията Хауърд Лътник, предаде Си Ен Би Си.

"Интел" е единствената американска компания, способна да произвежда усъвършенствани чипове на територията на САЩ. Тя обяви в прессъобщение, че правителството е направило инвестиция от 8,9 милиарда долара в нейни обикновени акции, закупувайки 433,3 милиона акции на цена от 20,47 долара за акция, с което придобива 10 процента от компанията. Платената от правителството цена е под пазарната стойност, допълни "Интел". Акциите й поскъпнаха с около 6 на сто в петъчната сесия, а в извънборсовата търговия останаха без промяна.

От общата сума 5,7 милиарда долара идват от безвъзмездни средства по Закона за чиповете (CHIPS Act), които вече са били одобрени, но не и изплатени, а 3,2 милиарда долара – от отделни правителствени програми за производство на "сигурни" чипове.

"Съединените щати не платиха нищо за тези акции, а сега те се оценяват на приблизително 11 милиарда долара. Това е страхотна сделка за Америка и също така страхотна сделка за "Интел", написа президентът Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут сошъл" (Truth Social).

Правителството също така ще има право да придобие допълнителни 5 процента от акциите, ако компанията престане да бъде мажоритарен собственик на фабриките си за чипове.

От "Интел" уточниха, че американското правителство няма да има място в борда на директорите или други управленски права.