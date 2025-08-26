"Интел" предупреди за рискове от сделката с администрацията на Тръмп

Американският технологичен концерн "Интел" (Intel) предупреди за възможни "неблагоприятни реакции" от страна на инвеститори, служители, клиенти и други заинтересовани страни след придобиването на 10-процентен дял от компанията от администрацията на президента Доналд Тръмп, предаде Си Ен Би Си.

В документация, подадена до Комисията по ценните книжа и фондовите борси, компанията посочва като ключов проблем международните продажби. През последната финансова година 76 на сто от приходите са реализирани извън САЩ. Общите приходи за 2024 г. възлизат на 53,1 милиарда долара, което е с два процента по-малко спрямо предходната година.

От "Интел" отбелязват, че за международните клиенти компанията вече е пряко обвързана с постоянно променящите се търговски и митнически политики на президента Тръмп. "Възможно е да има неблагоприятни реакции, незабавно или с течение на времето, от страна на инвеститорите, служителите, клиентите, доставчиците, други бизнес или търговски партньори, чуждестранни правителства или конкуренти", се посочва в документа. Според компанията е възможно да възникнат и съдебни спорове, както и засилен обществен и политически контрол върху дейността ѝ.

Компанията предупреждава още, че потенциална промяна в политическата обстановка във Вашингтон може да оспори или дори да анулира сделката и да създаде рискове за акционерите.

Споразумението, обявено в петък (местно време), дава на Министерството на търговията до 433,3 милиона акции на "Интел", което води до разводняване на дела на сегашните акционери. Закупуването е финансирано основно със средства, отпуснати по Закона за чиповете (CHIPS Act) на президента Джо Байдън. Компанията вече е получила 2,2 милиарда долара по програмата и очаква още 5,7 милиарда долара, а отделна федерална програма ще осигури допълнителни 3,2 милиарда долара. Общата стойност на държавната подкрепа достига 11,1 милиарда долара.

Президентът Тръмп нарече споразумението "велика сделка за Америка" и подчерта, че изграждането на усъвършенствани чипове е "фундаментално за бъдещето на нацията".

Акциите на "Интел" са поскъпнали с около 25 на сто през август, подкрепени от импулса около сделката.

Съгласно условията правителството ще участва в гласуванията заедно с Борда на директорите на компанията. В декларацията "Интел" посочва, че държавният дял намалява правата на глас и други управленски права на акционерите и може да ограничи бъдещи сделки, които биха били в тяхна полза.