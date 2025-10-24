Подробно търсене

Бойчо Попов
"Интел" надмина очакванията за печалбата благодарение на драстични съкращения на разходите и нови стратегически инвестиции
Снимка: AP/Andy Wong, архив
Санта Клара,  
24.10.2025 08:06
 (БТА)

Американският производител на чипове "ц" (Intel) надмина очакванията на анализаторите за печалбата си за тримесечието, приключило през септември, подкрепен от агресивната програма за съкращаване на разходите, въведена от главния изпълнителен директор Лип-Бу Тан, и от нови високи инвестиции от "Енвидиа" (Nvidia), "СофтБанк" (SoftBank) и американското правителство, предаде Ройтерс.

Акциите на "Интел" поскъпнаха с над 8 процента в извънборсовата търговия, след като компанията отчете по-висока от очакваната брутна и оперативна печалба, както и по-силно търсене на основни процесори заради бързото навлизане на пазарите на приложенията с изкуствен интелект.

Главният финансов директор Дейв Зинснер заяви в интервю за Ройтерс, че "Интел" вече е получила средствата от "СофтБанк", а инвестицията на "Енвидиа" предстои да бъде финализирана.

"Търсенето на нашите чипове е толкова голямо, че имаме временен недостиг на доставки – проблем от висок клас", коментира Зинснер, посочвайки, че операторите на центрове за данни масово обновяват процесорите си, за да поддържат темпото на новите системи с изкуствен интелект.

През третото тримесечие "Интел" отчете коригирана брутна печалба от 40 процента, спрямо прогнозите от 35,7 процента, а коригираната печалба на акция достигна 23 цента, при очаквания от едва 1 цент, сочат данни на данни на "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group - LSEG) 

Компанията прогнозира приходи между 12,8 и 13,8 млрд. долара за последното тримесечие на годината - стойности, близки до пазарните очаквания.

"Интел" ще приключи 2025 г. с намален персонал с над 20 процента спрямо миналата година. Главният изпълнителен директор Тан драстично ограничи производствените амбиции на своя предшественик Пат Гелсингър, който се стремеше да превърне компанията в конкурент на тайванския гигант Ти Ес Ем Си (TSMC). Тези планове доведоха до първата годишна загуба на "Интел" от 1986 г. насам.

През последните месеци Тан продаде неприоритетни активи, съкрати оперативните разходи и преструктурира производствените линии. Според пазарни наблюдатели това е стабилизирало баланса на компанията и е възстановило доверието на инвеститорите.

"Акциите на "Интел" поскъпнаха след обявяването на резултатите благодарение на по-добрите прогнози за подразделението за чипове "Алтера", напредъка в разходите и брутната печалба, както и 15 милиарда долара ново стратегическо финансиране, което укрепва баланса", коментира Майкъл Шулман, главен инвестиционен директор в "Рънинг пойнт кепитъл" (Running Point Capital).

"Енвидиа" обяви миналия месец, че ще инвестира 5 млрд. долара в "Интел", придобивайки около 4 процента дял след емитирането на нови акции, а "СофтБанк" внесе 2 млрд. долара още през август.

На фона на геополитическите напрежения президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя за повече държавен контрол върху стратегическите технологии, като след специална среща във Вашингтон американското правителство придоби 10-процентов дял в "Интел" за 8,9 млрд. долара.

След спад от около 60 процента в цената на акциите през 2024 г. книжата на "Интел" са поскъпнали с почти 90 процента от началото на 2025 г., изпреварвайки дори водещата "Енвидиа" по темп на растеж.

Анализаторите очакват новите инвестиции и преструктурирането да осигурят на компанията финансова стабилност и по-силни позиции на пазара на изкуствения интелект и сървърни чипове през следващата година.

/БП/

