"Интел" е получил 5,7 млрд. долара от американското правителство за дела му в производственото звено, според Белия дом сделката не е окончателна

Бойчо Попов
Снимка: AP/Christophe Ena, архив
Санта Клара/Вашингтон,  
29.08.2025 08:06
 (БТА)

Американският производител на чипове "Интел" (Intel) е получил 5,7 млрд. долара от правителството на САЩ в замяна на 10-процентен дял в подразделението си за производство по поръчка (Foundry), съобщи финансовият директор на компанията Дейвид Зинснър, цитиран от Ройтерс. Средствата са постъпили в сряда вечерта по силата на договорка с президента Доналд Тръмп, уточни Зинснър по време на инвеститорска конференция.

По думите му споразумението цели да стимулира "Интел" да запази контролния си пакет в подразделението, като включва и опция за придобиване на допълнителни 5 процента, ако делът на компанията падне под 51 на сто. Вероятността за подобен сценарий е "малка", отбеляза Зинснър.

"Интел" вече беше обявила, че отделя дейността по договорно производство на чипове от основния бизнес с проектиране и ще допуска външни инвеститори в новото звено. По тази причина е създаден и отделен управителен съвет. Зинснър допълни, че при бъдещи партньорства компанията би предпочела стратегически инвеститор пред финансов, но подобно решение не стои на дневен ред в близките години.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Ливит заяви междувременно, че сделката "все още се уточнява от Министерството на търговията". Тя подчерта, че предложението е на президента, а ведомството работи по неговото реализиране. От компанията не са коментирали изявлението от Белия дом. 

По-рано този месец базираната в Санта Клара компания привлече 2 млрд. долара от "Софтбанк Груп" (SoftBank Group) чрез дялово участие и обяви планове да съкрати персонала си до 75 000 души като част от стратегията на главния изпълнителен директор Лип-Бу Тан за преструктуриране. Плановете включват търсене на големи клиенти за производствения бизнес и закриване на неприоритетни дивизии.

През юли "Интел" съобщи, че бъдещето на дейността ѝ по леярство на чипове зависи от осигуряването на ключов клиент за производствения процес от следващо поколение, известен като 14A. Ако това не се осъществи, компанията може да се откаже изцяло от този бизнес.

В четвъртък Зинснър омаловажи потенциалните рискове за звеното, като посочи, че "адвокатите винаги търсят области, в които трябва да доразвием нашите рискове".

"Интел" изпитва финансови затруднения и регистрира годишна загуба от 18,8 милиарда долара през 2024 г., първата подобна от 1986 г., тъй като се бори с множество предизвикателства. Акциите на компанията приключиха вчерашната търговия с ръст от 0,32 процента до 24,93 долара.

/БП/

