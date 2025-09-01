Спад на акциите на "Самсунг" и "Ес Кей Хайникс" след решението на САЩ да отменят разрешенията им за ползване на американски технологии в Китай

Акциите на южнокорейските корпорации "Самсунг" (Samsung) и "Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) поевтиняха днес, след като Вашингтон обяви, че отменя разрешенията, които им позволяват да се снабдяват с американско оборудване за производство на полупроводници за своите заводи за чипове в Китай, предаде Ройтерс.

Отмяната на разрешенията ще влезе в сила след 120 дни.

Американското министерство на търговията съобщи в петък, че отменя изключенията за Самсунг и "Ес Кей Хайникс" да използват американски технологии за своите китайски операции. Съгласно разрешенията двете компании внасяха американско оборудване за производствата си в Китай без да кандидатстват за нова лицензия всеки път.

Анализаторите смятат, че над една трета от чиповете с динамична памет с произволен достъп (DRAM) на "Самсунг" се произвеждат в Китай. Там е базирано 30-40 на сто от производството на "Ес Кей Хайникс" на този вид чиповете, както и на флаш памет тип NAND.

Книжата на "Самсунг" поевтиняха с 2,3 на сто в сутрешната търговия в Сеул, докато акциите на "Ес Кей Хайникс" загубиха 4,4 на сто от стойността си. Основният южнокорейски индекс Kospi отстъпи с 0,7 на сто.

Двата производителя на полупроводници досега се възползваха от изключения от мащабните ограничения, които САЩ бяха наложили върху износа на чипове за Китай.

В отговор на решението, "Ес Кей Хайникс" обяви, че ще поддържа тясна комуникация както с корейското, така и с американското правителство и ще предприеме необходимите мерки за минимизиране на въздействието върху бизнеса си.

"Самсунг" отказа молбата на Ройтерс за коментар.

"Самсунг" и "Ес Кей Хайникс" планират новите си производствени линии и процеси предимно в Южна Корея, като същевременно запазват статуквото в Китай", заяви Рю Йонг-хо, старши анализатор във финансовата компания "ЕнЕйч Инвестмънт & Секюритис" (NH Investment & Securities), допълвайки, че краткосрочното въздействие ще бъде ограничено.

Акциите на други южнокорейски доставчици на чипове също поевтиняха поради опасения, че и те ще бъдат засегнати. Книжата на "Хана Микрон" (Hana Micron) и на "Ханми Семикъндактър" поевтиняха съответно с 1,7 и 4,4 на сто.