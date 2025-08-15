Подробно търсене

Доналд Тръмп възнамерява идните седмици да обяви мита върху вноса на стомана и чипове в САЩ

Марин Милков
Доналд Тръмп възнамерява идните седмици да обяви мита върху вноса на стомана и чипове в САЩ
Доналд Тръмп възнамерява идните седмици да обяви мита върху вноса на стомана и чипове в САЩ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се качва на борда на президентския самолет "Еър Форс Уан" от военновъздушната база "Андрюс" в щата Мериленд, петък, 15 август 2025 г. Снимка: AP/Luis M. Alvarez
Вашингтон,  
15.08.2025 18:18
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще обяви мита върху вноса на стомана и полупроводници през следващите седмици, предаде Ройтерс.

"Ще въведа мита през следващите една-две седмици (върху вноса на) стомана и, бих казал, върху чиповете", каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет "Еър Форс 1", докато отпътуваше към Аляска за среща с руския президент Владимир Путин.

Той допълни, че ставките ще бъдат по-ниски в началото, което ще позволи на компаниите да изградят местно производство в САЩ, като на по-късен етап те ще се повишат рязко, следвайки модел, който възнамерява да приложи и за облагането на вноса на фармацевтични продукти. Тръмп обаче не разкри подробности за размера на тарифите.

"В началото ще има по-ниска ставка - това отваря възможност (за компаниите) да дойдат и да изградят (местно производство) в САЩ, след което и много високо (мито) след определен период от време", заяви той.

Тръмп допълни, че е уверен, че компаниите ще изберат да произвеждат в САЩ, вместо да се изправят пред високи тарифи.

През февруари американският президент повиши митата за внос на стомана и алуминий до 25 на сто, но през май обяви, че ще удвои ставката до 50 на сто, за да стимулира местните производители.

Не беше ясно веднага дали предстои ново увеличение на тарифите за металите.

Миналата седмица Тръмп заяви, че ще наложи двойна тарифа върху вноса на полупроводници, но компаниите, които се ангажират да изградят производство в САЩ, ще бъдат освободени.

Коментарите му тогава бяха съпроводени с официалното намерение на технологичната компания "Епъл" (Apple) да инвестира 100 млрд. долара за увеличаване на производството в страната.

През февруари "Епъл" обяви намерение да инвестира над 500 милиарда долара в САЩ през идните четири години, включващи изграждането на завод в Тексас, като обеща разкриването на 20 000 работни места в научноизследователската и развойна дейност в цялата страна. През последните месеци Тръмп критикува технологичната компания и главния изпълнителен директор Тим Кук за усилията им да преместят производството на смартфони "айФон" (iPhone) в Индия, за да избегнат митата, които президентската администрацията планираше за стоките от Китай.

Възможното въвеждане на тарифи върху вноса на полупроводниците обезпокои пазарите, като акциите на американските гиганти в производството на полупроводници "Енвидиа" (Nvidia) и "Адвансд мaйкро дивайсисис - Ей Ем Ди" (Advanced Micro Devices - AMD) се понижиха съответно с 1,37 и 1,60 на сто в ранната търговия на Уолстрийт, допълва Франс прес.

/ИЦ/

Свързани новини

15.08.2025 18:44

Преди срещата с Тръмп в Аляска Путин положи цветя на мемориал за американско-съветското сътрудничество в Магадан

Президентът на Русия Владимир Путин днес посети далекоизточния руски град Магадан и положи цветя на мемориал, посветен на американско-съветското сътрудничество по време на Втората световна война, предаде Ройтерс.
06.08.2025 17:58

"Епъл" се е ангажирала да инвестира 100 милиарда долара в увеличаване на производството в САЩ, заяви служител на Белия дом

Американският технологичен гигант "Епъл" (Apple) се е ангажирал и е обявил намерение да инвестира 100 млрд. долара за увеличаване на производството в САЩ, предаде Ройтерс, позовавайки се на служител на Белия дом. Намерението е нов финансов
28.07.2025 09:39

Какво е известно вече за сключеното споразумение между ЕС и САЩ за митата

Американският президент Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен седнаха един до друг, докато обявяваха края на продължилия с месеци спор за митата. "Това е огромна сделка с много държави", каза Тръмп в голямата зала
24.02.2025 14:45

"Епъл" обеща да инвестира 500 милиарда долара в САЩ за четири години

Американската компания "Епъл" (Apple) съобщи днес, че иска да инвестира над 500 милиарда долара в САЩ през идните четири години, като обеща 20 000 работни места, съобщи Франс прес. Това се случва на фона на натиска от президента на САЩ Доналд Тръмп,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:45 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация