Доналд Тръмп възнамерява идните седмици да обяви мита върху вноса на стомана и чипове в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще обяви мита върху вноса на стомана и полупроводници през следващите седмици, предаде Ройтерс.

"Ще въведа мита през следващите една-две седмици (върху вноса на) стомана и, бих казал, върху чиповете", каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет "Еър Форс 1", докато отпътуваше към Аляска за среща с руския президент Владимир Путин.

Той допълни, че ставките ще бъдат по-ниски в началото, което ще позволи на компаниите да изградят местно производство в САЩ, като на по-късен етап те ще се повишат рязко, следвайки модел, който възнамерява да приложи и за облагането на вноса на фармацевтични продукти. Тръмп обаче не разкри подробности за размера на тарифите.

"В началото ще има по-ниска ставка - това отваря възможност (за компаниите) да дойдат и да изградят (местно производство) в САЩ, след което и много високо (мито) след определен период от време", заяви той.

Тръмп допълни, че е уверен, че компаниите ще изберат да произвеждат в САЩ, вместо да се изправят пред високи тарифи.

През февруари американският президент повиши митата за внос на стомана и алуминий до 25 на сто, но през май обяви, че ще удвои ставката до 50 на сто, за да стимулира местните производители.

Не беше ясно веднага дали предстои ново увеличение на тарифите за металите.

Миналата седмица Тръмп заяви, че ще наложи двойна тарифа върху вноса на полупроводници, но компаниите, които се ангажират да изградят производство в САЩ, ще бъдат освободени.

Коментарите му тогава бяха съпроводени с официалното намерение на технологичната компания "Епъл" (Apple) да инвестира 100 млрд. долара за увеличаване на производството в страната.

През февруари "Епъл" обяви намерение да инвестира над 500 милиарда долара в САЩ през идните четири години, включващи изграждането на завод в Тексас, като обеща разкриването на 20 000 работни места в научноизследователската и развойна дейност в цялата страна. През последните месеци Тръмп критикува технологичната компания и главния изпълнителен директор Тим Кук за усилията им да преместят производството на смартфони "айФон" (iPhone) в Индия, за да избегнат митата, които президентската администрацията планираше за стоките от Китай.

Възможното въвеждане на тарифи върху вноса на полупроводниците обезпокои пазарите, като акциите на американските гиганти в производството на полупроводници "Енвидиа" (Nvidia) и "Адвансд мaйкро дивайсисис - Ей Ем Ди" (Advanced Micro Devices - AMD) се понижиха съответно с 1,37 и 1,60 на сто в ранната търговия на Уолстрийт, допълва Франс прес.