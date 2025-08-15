Европейските борси закриха сесията предимно с понижения преди срещата между Тръмп и Путин, индексите на Уолстрийт също спадат

Водещите борсови индекси на европейските фондови пазари закриха последната за седмицата сесия предимно с понижения, противно на отбелязаните ръстове по-рано през деня. Във фокуса на инвеститорите остава предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 18,2 пункта или 0,07 на сто до 24 359,3 пункта.

Парижкият CAC 40 добави 53,11 пункта или 0,67 на сто до 7923,45 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 38,34 пункта или 0,42 на сто до 9138,9 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 също е надолу с 0,31 пункта или 0,06 на сто до 553,56 пункта.

Междувременно борсовите индекси в Ню Йорк също се отправиха в предимно низходяща посока.

Широкообхватният S&P 500 е надолу с 0,18 на сто до 6456,83 пункта към 12:50 часа местно време. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq е надолу с 0,37 на сто до 21 631,15 пункта. Индексът Russell 2000, включващ акции на по-малки по капитализация компании, отбелязва спад 0,52 на сто до 2287,18 пункта.

От водещите индекси единствено Dow Jones Industrial Average отбелязва увеличение с 0,27 на сто до ниво 45 031,16 пункта.