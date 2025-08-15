Подробно търсене

Европейските борси закриха сесията предимно с понижения преди срещата между Тръмп и Путин, индексите на Уолстрийт също спадат

Марин Милков
Европейските борси закриха сесията предимно с понижения преди срещата между Тръмп и Путин, индексите на Уолстрийт също спадат
Европейските борси закриха сесията предимно с понижения преди срещата между Тръмп и Путин, индексите на Уолстрийт също спадат
Снимка: AP/Michael Probst
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
15.08.2025 19:47
 (БТА)
Етикети

Водещите борсови индекси на европейските фондови пазари закриха последната за седмицата сесия предимно с понижения, противно на отбелязаните ръстове по-рано през деня. Във фокуса на инвеститорите остава предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 18,2 пункта или 0,07 на сто до 24 359,3 пункта.

Парижкият CAC 40 добави 53,11 пункта или 0,67 на сто до 7923,45 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 38,34 пункта или 0,42 на сто до 9138,9 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 също е надолу с 0,31 пункта или 0,06 на сто до 553,56 пункта.

Междувременно борсовите индекси в Ню Йорк също се отправиха в предимно низходяща посока.

Широкообхватният S&P 500 е надолу с 0,18 на сто до 6456,83 пункта към 12:50 часа местно време. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq е надолу с 0,37 на сто до 21 631,15 пункта. Индексът Russell 2000, включващ акции на по-малки по капитализация компании, отбелязва спад 0,52 на сто до 2287,18 пункта. 

От водещите индекси единствено Dow Jones Industrial Average отбелязва увеличение с 0,27 на сто до ниво 45 031,16 пункта. 

/ИЦ/

Свързани новини

15.08.2025 18:18

Доналд Тръмп възнамерява идните седмици да обяви мита върху вноса на стомана и чипове в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще обяви мита върху вноса на стомана и полупроводници през следващите седмици, предаде Ройтерс. "Ще въведа мита през следващите една-две седмици (върху вноса на) стомана и, бих казал, върху чиповете",
15.08.2025 18:08

Повечето индекси на Българската фондова борса днес се повишават

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се повишава с 0,33 на сто до 1053,95 пункта. Широкият измерител BGBX40 наддава с 0,29 на сто до 192,850 пункта. Пазарът "Бийм" отстъпва с 0,61 на сто до ниво от 110,04 пункта, сочат данните на
15.08.2025 17:29

Лек спад на индексите в ранната търговия в Ню Йорк, инвеститорите очакват срещата между Тръмп и Путин

Индексите на Уолстрийт поеха предимно надолу в ранната търговия днес, часове преди срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, предаде Ройтерс. Противно на останалите водещи индекси, промишленият индекс Dow Jones Industrial
15.08.2025 17:13

Ръстът на продажбите на дребно в САЩ се забавя през юли, а цените на вноса спадат

Продажбите в сектора на търговията на дребно в САЩ са нараснали през юли, макар и с по-бавен темп спрямо юни, като купувачите са увеличили покупките, особено на автомобили. Това сочат най-новите данни на Бюрото за преброяване на населението към
15.08.2025 14:00

Акциите на "Пандора" се сринаха заради спад на продажбите в Европа

Цената на акциите на датския производител на бижута "Пандора" (Pandora) се понижи  в сутрешната търговия, след като компанията отчете спад на продажбите на ключовите европейски пазари, компенсиран само частично от стабилните продажби в САЩ, предаде
15.08.2025 11:18

Европейските борси с повишения преди срещата Тръмп–Путин за Украйна

Европейските фондови пазари започнаха търговията в петък с леки ръстове, като инвеститорите насочиха вниманието си към срещата на върха за Украйна между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска. В навечерието на
15.08.2025 10:59

С нови рекорди в Токио и разнопосочна тенденция на другите пазари приключи борсовата търговия в Азиатско-тихоокеанския регион

Водещите борсови индекси в Токио закриха днешната търговия на рекордни нива, след като нови данни отчетоха, че японската икономика е нараснала повече от очакваното през тримесечието яприл-юни, предаде Киодо.  Основният индекс Nikkei-225 се повиши
15.08.2025 09:19

Еврото остава стабилно преди срещата между Тръмп и Путин

Обменният курс на еврото остана почти без промяна в петък, като пазарите очакват срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин в Аляска, както и поредица от икономически данни от САЩ, предават германски

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:14 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация