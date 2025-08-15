Акциите на "Пандора" се сринаха заради спад на продажбите в Европа

Цената на акциите на датския производител на бижута "Пандора" (Pandora) се понижи в сутрешната търговия, след като компанията отчете спад на продажбите на ключовите европейски пазари, компенсиран само частично от стабилните продажби в САЩ, предаде Ройтерс.

Акциите на датската компания се сринаха с 12,6 на сто към 10:38 часа българско време и загубиха 36 на сто от рекордно високите си нива през януари.

Продажбите на "Пандора" през второто тримесечие възлизат на 7,08 милиарда датски крони (1,11 милиарда долара), което е малко под прогнозата на анализаторите за 7,17 милиарда датски крони, като ръстът на сравнимите продажби се забавя до 3 на сто от 6 на сто през предходното тримесечие и е под очакваното от анализаторите увеличение с 4 на сто.

През юли сравнимите продажби са нараснали с 2 на сто, според публикуваните данни.

Анализатори от "Джей Пи Морган" ( JPMorgan ) прогнозираха слаби сравними продажби през второто тримесечие и през юли, което ще постави "допълнително под съмнение устойчивостта на растежа на "Пандора", a в краткосрочен план ще окаже натиск върху акциите ѝ".

Производителят на гривни с висулки обаче запази целогодишната си прогноза зa органичен ръст на продажбите в диапазона от 7 до 8 на сто, с марж на оперативна печалба от около 24 на сто.

Сравнимите продажби са намалели с 9 на сто във Великобритания, 7 на сто във Франция и Италия и 6 на сто в Германия.

"Пандора" съобщи, че покачването на цените и съкращаването на разходите ще ѝ помогнат да компенсира нарастващите разходи за суровини и въздействието на митата върху вноса в САЩ, които са най-големия пазар на бижутерската компания.

"Пандора" която произвежда цялото си портфолио от бижута в две фабрики в Тайланд, е сред европейските компании, които са най-изложени на въздействието на американските мита.

Американското мито за внос на стоки от Тайланд беше намалено на 19 на сто от обявените през април 36 на сто, след като двете страни сключиха споразумение този месец в рамките на мащабното преразглеждане на търговските отношения с партньорите от президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Пандора" обяви, че настоящото ниво на митата ще струва на компанията 200 милиона датски крони (31,3 милиона долара) тази година и 450 милиона датски крони догодина.

Компанията съобщи, че очаква да може да компенсира "съществена част" от влиянието на по-високите цени на суровините,, митата и валутните курсове "чрез комбинация от ценообразуване, повишена разходна ефективност и оперативен ливъридж."

"Пандора" ще обмисли по-нататъшни увеличения на цените и нови мерки за намаляване на разходите, за да покрие въздействието на митата, съобщи датската компания. Тя повиши цените с 4 на сто през април и с "нисък едноцифрен" процент през август в отговор на по-високите цени на суровините.

Среброто, ключов материал за бижутата на компанията, се търгува близо до 15-годишен максимум.

Оперативната печалба за второто тримесечие е 1,29 милиарда крони, което съответства на прогнозата на участвалите в анкета на компанията анализатори. Органичните приходи са нараснали с 8 на сто, което също съответства на прогнозите.