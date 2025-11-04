Подробно търсене

Мирослав Димитров
Пауло Дибала ще бъде извън игра за три седмици
AP Photo/Antonio Calanni
Рим,  
04.11.2025 12:20
 (БТА)

Нападателят на Рома Пауло Дибала ще бъде извън терените около три седмици заради контузия, която получи при пропуснатата дузпа при загубата с 0:1 от Милан в неделя, съобщиха италианските медии.

Дибала изигра силен мач срещу "росонерите", но така и не успя да се разпише, като на три пъти пропусна от удобни ситуации, а в края пропусна и дузпа, след което бе заменен. Аржентинецът седна на пейката с насълзени очи, а по-късно стана ясно, че при изпълнението на дузпата е получил поредната си контузия, този път в подколянното сухожилие.

Очаква се Дибала да пропусне мачовете срещу Рейнджърс, Удинезе и Кремонезе.

Тежестта на атаката сега ще падне изцяло върху Артьом Довбик, който в края срещу Милан и докосна само веднъж топката.

 

