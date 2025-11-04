Нов СТЕМ център беше открит в Четвърто основно училище в Монтана

Нов модерен СТЕМ център беше открит днес в Четвърто основно училище „Иван Вазов“ в Монтана в присъствието на областния управител Калин Хайтов, кмета Златко Живков, началника на Регионалния инспекторат по образование на МОН, учители, родители, граждани и деца от училището.

Директорът на Четвърто основно училище „Иван Вазов“ Цветанка Цветкова съобщи, че СТЕМ центърът включва кабинети по роботика и киберфизични системи и по природни науки. Двете зони предлагат възможност за проектно-базирано обучение и учене чрез преживяване. В изследователската лаборатория има пространство за работа по групи, а също за работа във виртуална среда. Закупени са 3D очила, с които на учениците много по-добре ще бъде показан космосът, а също слънчевата система, различните видове животни и растения, ще могат да посетят културни и исторически забележителности по целия свят. Осигурени са 3D принтер и 3D скенер, с които геометричните фигури ще станат по-лесни за научаване от децата. Закупени са също 26 нови лаптопа последно поколение, което дава възможност всеки ученик да работи самостоятелно на принципа едно към едно. В центъра по природни науки са осигурени микроскопи за всяко дете.

Кметът на Монтана Златко Живков заяви, че това е поредният СТЕМ център, който се открива в училище в община Монтана, като предстои откриване и на други такива центрове. Той съобщи, че финансирането за СТЕМ центъра е осигурено от Националния план за възстановяване и устойчивост и е на стойност 363 000 лева. Живков коментира, че е много важно да се знае, че България е член на Европейския съюз и благодарение на това получава средства за изграждане на СТЕМ центрове и други инвестиции в образованието, което е приоритет на държавната и местната власт. Живков съобщи, че през следващата 2026 години предстоят ремонти и инвестиции в още три училища, четири детски градини и един социален дом в община Монтана. Той посочи, че в общината учат около 40 процента от децата от региона и заяви, че се надява в следващите години децата на региона и на България да могат да учат във все по-хубави и адекватни на днешното време училища.

Водосвет за откриване на новият СТЕМ център отслужи архимандрит Антим. Деца от училището изнесоха програма с песни, танци и рецитации, след което гостите разгледаха центъра, а учители демонстрираха пред децата и гостите новите възможности за обучение.