"Карол-Фернандес Мийт" в Благоевград търси за екипа си оперативен директор, търговски директор, мениджър по продажбите и технолози във връзка с разширяване на дейността си

"Карол-Фернандес Мийт" (КФМ), една от водещите компании в месопреработването, търси висококвалифицирани служители, сред които оперативен директор, търговски директор, мениджър "Продажби" и технолози, съобщиха за БТА от компанията.

Фабриката, разположена в Благоевград, е създадена през 1990 г. и е една от първите частни български колбасарски фабрики. От КФМ посочиха, че в момента са една от петте водещи компании на български пазар в бранша, с над 10 тона дневен производствен капацитет и над 20 млн. евро годишен оборот.

Във връзка с разширяване на дейността от КФМ търсят да назначат висококвалифициран и резултатно ориентиран оперативен директор, който да поеме ръководството върху ежедневните и стратегически операции на предприятието. Изискванията пред кандидатите са за висше образование в областта на индустриалния мениджмънт, инженерни или икономически науки, финансово управление, както и минимум 10 години управленски опит на високо ниво в производствена среда. За заемане на длъжността се изискват още солидни познания в управлението на производствени и логистични процеси, бюджетиране и финансов контрол, опит в управление на екипи и между отделни процеси, много добро владеене на български и английски език.

Сред търсените висококвалифицирани специалисти от КФМ е и търговски директор, като тук изискванията към кандидата са за висше образование в областта на икономиката, търговията, маркетинга или мениджмънта, професионален опит над пет години на ръководна търговска позиция, за предпочитане в сектора. Сред изискванията са още задълбочени познания в В2В продажби, ключови клиенти и работа с модерна търговия, както и владеене на английски език, като втори чужд език е предимство.

Свободна позиция в КФМ е обявена и за мениджър "Продажби", който да развива и управлява търговските активности на компанията в България. Изискванията за заемане на длъжността са: висше образование в областта на икономиката, маркетинга, бизнес администрацията или сходна специалност, както и минимум пет години опит в активни продажби, за предпочитане в сектора. Сред изискванията към кандидатите са още отлични търговски и комуникационни умения, добро владеене на английски език, кандидатът трябва да е активен шофьор, с готовност за командировки в цялата страна.

Сред търсените висококвалифицирани служители са още технолози в областта на производството на месни или млечни продукти, като тук изискванията са за висше образование в областта на хранителните технологии, а опитът в производствена среда е предимство, но не е задължителен. Изискванията включват още познаване на стандартите за качество и безопасност на храните, умения за работа в екип.

Компанията търси да назначи и по-нискоквалифицирани служители като работници в производството за работа с машини или ръчни оператори. Тук няма изискване за висше образование, но предишен опит в производствената среда е предимство.

КФМ предлага на своите служители обучения, конкурентно заплащане и бонуси, ваучери за храна, възможности за професионално развитие, съобщиха още от там.

От "Карол-Фернандес Мийт" посочиха за БТА, че компанията е на изцяло български производител, с редица европейски сертификати за произвежданите храни с традиционно специфичен характер, в която се използва прецизно съвременно оборудване, а самите процеси се извършват в стерилна среда. Фирмата предлага защитени традиционни продукти, с високо качество, като тя е първата в страната, създала продукти с т. нар. чист етикет (без Е-номера), в които като добавки се използват единствено натурални извлеци от зеленчуци и билки, посочиха от КФМ.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.