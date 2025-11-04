Романът на Деметра Дулева "Авеню "Версай" ще бъде представен в Стара Загора

Третият роман на Деметра Дулева "Авеню "Версай" ще бъде представен премиерно на 5 ноември, сряда, в Стара Загора. Това съобщават на официалната фейсбук страница на къща музей „Гео Милев“, която ще е домакин на премиерата.

Този роман разказва за съдбите на осем човека, които пандемията от КОВИД-19 затваря за три месеца в Париж. Те са на различна възраст – художникът Балтазар е на 90 години, а Анна-Мария е на 22. Едни са родени в България, други са французи, сред тях има и семейство, а други не се познават. Общото между тях е, че са свързани по някакъв начин с очертаното от разкошни липи авеню „Версай“. Това е случайност, освен ако не приемем, че съдбата често събира хората, защото има план за тях. Екстремната ситуация ще създаде неочаквани връзки помежду им и безпощадно ще им поиска отговори на най-важните въпроси: кой съм аз, кое е най-ценното в живота, за какво си струва да се бориш и за кого да се жертваш, посочват организаторите.

"Авеню "Версай" е третият роман на Дулева след книгите „Странстващият албатрос“ и „Преобърнати съзвездия“.

Деметра Дулева е филолог, писател и дипломат. Завършва италианска филология и английски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Кариерата ѝ започва като преводач на свободна практика. От 2003 година е част от екипа на Министерството на външните работи. В момента живее в Париж, където работи като дипломат в Посолството на България във Франция.

Първият ѝ роман – „Странстващият албатрос“ („Хермес“, 2019), печели през 2020 г. наградата „Перото“ за най-добър дебют. Той е отличен и с втора награда в категорията художествена проза на „Портал Култура“ и е номиниран за роман на годината на Национален дарителски фонд „13 века България“. Само година и половина след него тя издава и книгата „Преобърнати съзвездия“ - роман за смисъла на живота, за надеждата, за свободата, за магичното в раждането и смъртта, за порастването и откриването на себе си в миналото.

БТА припомня, че книгата на Деметра Дулева "Авеню "Версай" беше представена в рамките на „Салона на изкуствата“ в Националния дворец на културата в края на октомври.